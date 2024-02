A labdarúgó NB I 18. fordulójában, szombaton rendezték meg a Debreceni VSC – Diósgyőri VTK (2-2) találkozót. A mérkőzés első gólját a vendégek 20 éves játékosa, Bényei Ágoston szerezte, az 50. percben. Az eset érdekessége, hogy a 27. élvonalbeli meccsén szerepelt középpályás élete első NB I-es találatát éppen nevelő klubja ellen lőtte, ahol 13 éves korától hat esztendőn át futballozott, amíg a DVTK-hoz nem igazolt (a focit 6 évesen, szülőhelyén a Tiszavasvári SE-ben kezdte).

A meccs után az egykori debreceni játékos több hazai labdarúgót is ismerősként üdvözölt, és persze ez viszont is így volt. Közülük a Debreceni VSC saját nevelésű támadójával, a 23 esztendős Bárány Donáttal is találkozott, és ennek során összehoztak egy mezcserét, amely a DVSC Fanatics facebook oldalára került fel – erről a haon.hu internetes portál adott hírt.

Bényei Ágoston a a meccs másnapján a DVTK által a gólja után készített fotót fő helyre tette közösségi oldalán, új borítóképet állított be facebook oldalán.

A labdarúgó így nyilatkozott a diósgyőri klub honlapján élete első NB I-es találatáról:

– Régóta vártam már, hogy megszülessen az első élvonalbeli gólom. A mérkőzésre pedig egyáltalán nem úgy készültem, mint a többi meccsre. Bevallom őszintén, hogy próbáltam, de nem ment. Egész héten az motoszkált a fejemben, hogy milyen lesz Debrecenben pályára lépni, ami adott egy kis izgatottságot a meccs előtt. És ahogy beértünk a városba, a Nagyerdőre, úgy jöttek elő a régi emlékek, és sok ismerős arccal is találkoztam. Ám amikor elkezdődött a mérkőzés, akkor egyből megszűnt minden külső tényező, és csak a meccsre fókuszáltam. Bevallom, fejben arra is készültem, hogy mi lesz, ha betalálok, talán bevonzottam a gólt.