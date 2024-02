Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 0-0

----

41. perc: Kusnyír lőtt a kapu fölé.

----

39. perc: Edomwonyi lövését védte a hazai kapus.

----

37. perc: Edomwonyi jobbról érkező beadását Bényei fejelte a kapu mellé.

----

29. perc: Oliveira várt túl sokat a diósgyőri kaputól 10 méterre, és végül beérték, szerelték.

----

16. perc: Bárány fejelt közelről a kapu fölé.

----

15. perc: Dzsudzsák lövését védte a DVTK kapusa.

---

7. perc: Szuhodovszki fejesét mentette Odyntsov, úgy hogy a labdát kapufa tövére tenyerelte, ahonnan szögletre perdült a játékszer.

---

2. perc: Oliveira lőtt balról a bal kapufa mellé.

----

1. perc: Megkezdődött a mérkőzés.

----

A vendégszurkolók számára kijelölt két szektorban 1000 fős diósgyőri tábor várja a mérkőzést.

----

A borsodi együttesnél szerdán edzőváltás történt, Kuznyecov Szergej menesztése után a labdarúgó akadémia igazgatóját, Simon Miklós bízták meg azzal, hogy készítse fel a meccsre a csapatot, illetve, hogy lássa el a szakvezetői feladatokat a mostani bajnokin.

A DVTK 56. élvonalbeli edzője megtette azt, amit elődje eddig nem igazán, több U21-est is a kezdőbe állított, Jureket és Bényeit, hogy termeljék a fiatal perceket. Ezen kívül ,,magyarosította” is a csapatot, az említett két labdarúgón kívül Gera, Szatmári, Holdampf és Bokros is kezdő lett, utóbbi némi meglepetésre kezdett bal oldali védőként, kiszorítva az ősszel minden meccs minden percét a pályán töltött Stephent. Így összesen öt légiós, Odyntsov, Vallejo, Lund, Pozeg Vancas és Edomwonyi jutott szóhoz a diósgyőrieknél.

----

Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 0-0 - ÉLŐ

Debrecen, 4000 néző. V.: Bogár (Tóth II. V., Garai).

Debreceni VSC: Megyeri – Kusnyir, Dreskovic, Pellumbi, Ferenczi – Manrique, Szuhodovszki – Szécsi, Dzsudzsák, Oliveira – Bárány. Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Bokros – Vallejo – Jurek, Holdampf, Pozeg Vancas, Bényei – Edomwonyi. Vezetőedző: Simon Miklós.