Férfi röplabda Extraliga, 17. forduló

MEAFC-Peka Bau – Dunaújvárosi KSE (Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, vasárnap, 19.00)

Barócsi Ákos, a MEAFC szakosztályvezetője: – A múlt héten 3:1-re nyertünk idegenben a Dág ellen, és bár előzetesen is ez volt a szándék, örülök, hogy a csapat bizonyítani is tudott, a győzelmet az egységünknek köszönhettük. Érződött új játékosedzőnk, Kovács Zoltán hatása mind a pályán, mind a pályán kívül, felfelé ,,billentette" a csapat morálját. Egy sikeres meccs után érhetően más, más volt a hangulat a héten, jó lenne, ha ezt a hozzáállást tudnánk mutatni vasárnap is, és akkor nem lesz, lehet probléma a három pont megszerzése. Tiszteljük a fiatal Dunaújvárost, várjuk a szurkolókat a helyszínre, azon lesz a csapat, hogy a múlt vasárnapihoz hasonló produkciót ,,tegyen le az asztalra".