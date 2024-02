A labdarúgó NB II 2023/2024-es szezonjának első szakasza után a táblázat 9. helyén áll a Kolorcity Kazincbarcika SC együttese. Az észak-borsodiak az eddigi 18 találkozójukon 23 pontot gyűjtöttek, úgy, hogy egyaránt öt-öt alkalommal nyertek és veszítettek, míg nyolc meccsük döntetlennel fejeződött be. Miután a honi második vonal létszáma a nyáron tovább csökken, tizennyolcról tizenhatra, így a feljutásra esélyes gárdák mellett a ,,többiek" azt figyelik, hogy kerüljék el az utolsó négy (15., 16., 17., 18.) pozíciót, melyek automatikusan a búcsút jelentik. A tények kedvéért: a négy NB III-as csoportból két bajnok jut csupán fel, osztályozó révén.

Feszegetett határok

A KBSC vezetőedzője, Csábi József pár nap híján éppen egy éve vette át az együttes irányítását, így elsőként az elmúlt közel 365 barcikai napról kérdeztük:

– Vannak statisztikai adatok, amelyek megmutatják a száraz tényeket, de én inkább az emocionális részt emelném ki, ami remélhetőleg oda-vissza kialakult, meg van. Azt hiszem, sok-sok olyan dolog történt az ideérkezésem óta, melyek pozitív irányba vitték a csapatot, és a klubot is – mondta a szakember. – Az előző tavasszal bennmaradtunk, elkerültük az osztályozót is, ami már magában adott egy alapot a múlt őszre, amikor ismét tettünk egy lépést előre. Egy éve láttam, hogy elég sok gólt kap a csapat, s tudtam, tudtuk, hogy így nehéz lesz meghosszabbítani az NB II-es tagságot, ezért előtérbe helyeztük a hátsó stabilitást, a szervezettséget. Egyébként ahogyan sok kollégám, illetve szurkolók, én is szeretem a támadó focit, de ehhez kell megfelelő létszám és kvalitás elől, variációs lehetőségek, amikben tavasszal szűkölködtünk. A mostani bajnokság első részében azért szereztünk húsz gólt, részben úgy, hogy a klasszikus támadónk nem volt hadra fogható. Vannak határok, ezeket feszegettük, az a cél, hogy próbáljunk kilépni a ,,kiscsapat" kategóriából, vessük le magunkról ezt a ruhát. Összességében bizakodóak vagyunk, lehetünk.

Beszél a játékossal

A holtszezonbeli irányvonalról, a téli igazolásokról is ejtett szót a vezetőedző.

– Próbáltunk a kialakult csapatjátékon finomítani, és fókuszálni a támadó szekcióra, mert ahogyan mondtam, itt nem voltak bővek a lehetőségek, ám Gante és Pethő érkezésével ezen a téren több variációból válogathatunk – jegyezte meg Csábi József. – Az egyébként is fiatal átlagéletkorú csapatunk tovább fiatalodott, e tekintetben benne vagyunk az első ötben. A szünetben megcsináltunk mindent, amit lehetett, a létesítményhelyzet nem mindig volt ideális, elsősorban a füvespálya használatot illetően, de megoldottuk, ez volt a feladatunk.

Az edzők nagy része, így Csábi József is ad arra, hogy az öltözőn belül ,,megfelelő" legyen a hangulat.

– Pontosan ezért van az, hogy a menedzserek, klubvezetők mellett én is szeretek az adott játékosokkal beszélni. Fontosak, hogy mit, hogyan látnak, mit gondolnak a futballról, magukról, és persze elmondom nekik, hogy miért akarjuk őket leigazolni. Voltam játékos, tudom, mi jár a labdarúgók fejében, látniuk kell, mik a szakmai elképzelések velük kapcsolatban, számukra pontosak mik a motivációs tényezők – nyilatkozta a barcikaiak trénere.

Előrefelé néznek

Csábi József hozzátette, örül, hogy Dobos Attila személyében erőnléti edző csatlakozott hozzájuk, akit korábbról ismert, és már tavaly nyáron is beszélt vele barcikai szerepvállalásáról, ám akkor még nem volt kivitelezhető a KBSC-hez való igazolása. Azt is hangsúlyozta a vezetőedző, a szakmai stáb valamennyi tagja sokat segít neki, csak megköszönni tudja Sorin Cigan, Simon László, Botló Ádám és a többiek munkáját. Azon felvetésre, hogy összességében milyen pontmennyiséggel lenne elégedett, az alábbiakat válaszolta az észak-borsodiak szakmai munkájának irányítója.

– Nem számolgatok, nem ebben gondolkodom, hanem teljesítményben. Amennyiben tudnánk ugyanazt hozni, amit ősszel, kiegyensúlyozottságban, eredményességben, nem lenne okunk panaszra, a lényeg, hogy nem hátrafelé akarunk nézegetni, hanem előre. Nem először mondom, hogy ez a bajnokság egy gyilkos futam, nem tudom, van-e még Európában olyan pontvadászat, ahol tizennyolcból négy csapat esik ki – emelte ki Csábi József.

A beszélgetés végén természetesen a vasárnapi, Mosonmagyaróvár elleni hazai összecsapás (amely 14 órától indul a Kolorcity Arénában) volt a téma.

– Mindig fontos az első mérkőzés, ez most fokozottabban igaz – szögezte le. – Kihívás maga ez a meccs, de összességében a tavaszi szakasz, de állunk elébe. Ebben az osztályban nincsenek könnyű összecsapások, mindenki küzd a maga céljáért. A múlt évben ritkán mondhattuk azt, hogy mi vagyunk, lehetünk egy mérkőzés esélyesei, ezzel a jelzővel módján bánunk, de vannak elvárások, amiknek meg akarunk felelni. A Mosonmagyaróvár keretében is történtek változások, nem mondtak le még a bennmaradásról, ez helyes magatartás, én is így tennék a helyükben. Voltak nagyon szoros találkozóik a bajnokság eddigi részében, meglátjuk mi lesz, nyilván belejátszhat sok minden az eredménybe, akár a körülményekhez való alkalmazkodás, akár a szerencse faktor.

A KBSC-ben Csatári sárga lapok miatt nem játszhat, a várható kezdő csapat: Bánhegyi (Megyeri) – Székely, Szekszárdi M., Heil, Papp, Kotula – Kártik, Pekár, Szabó B. – Pinte, Pethő. MI

A tények

A téli változások a KBSC-nél

Érkezők: Megyeri Gábor (Kozármisleny – kölcsönből vissza), Dobozi Krisztián (Sepsi OSK – Románia), Patrick Ioan Gante (román, SV Lafnitz – Ausztria), Pethő Bence (Gyirmót FC).

Távozók: Bencze Antal (?), Gyurkó Máté (?), Nicolas Morínigo (paraguayi-magyar – ETO FC Győr – kölcsönből vissza), Szemere Balázs (?), Tóth Balázs (Diósgyőri VTK).

A kooperációs kölcsön keretében egyelőre Bánhegyi Bogdán, Csatári Gergő, és Vincze Dániel szerepel Barcikán.