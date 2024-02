A Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatának játékosa, Kállai Zalán klubot váltott. A 19 éves bal szélső tavaly márciusban az U19-es válogatottnál szenvedett súlyos sérülést, keresztszalag szakadása után fél éves kihagyást követően állt újra edzésbe.

– Nagy érvágás volt számunkra Kállai Zalán kiesése, hiszen fiatal játékosként őt szerettük volna beépíteni a csapatba – mondta Tóth László, az MZSFC szakmai igazgatója. – A tehetséges labdarúgónak a 10 hónapos meccshiány után arra van szüksége, hogy rendszeresen mérkőzéseken vegyen részt, és mivel nekünk nincs tartalékcsapatunk, olyan megoldást kellett találnunk, ami segíti Zalán visszatérését, ezért került az NB II-es Tiszakécskei LC együtteséhez, kölcsönbe. Reméljük, hogy minden úgy alakul, ahogy ő, és mi is szeretnénk, hogy nyáron úgy tud visszatérni hozzánk, hogy az élvonalban folytatódhat a fejlődése.

A szakmai igazgatót a legutolsó felkészülési meccsen – a Nyíregyháza SFC elleni találkozón – szerepelt Szivacski Donátról, a Vasas játékosáról is kérdeztük, akiről annyit tudtunk meg, hogy a múlt héten a fővárosi csapat engedélyével járt a kövesdieknél, de már vissza is tért az NB II-es együtteshez, és biztos, hogy a jobb oldali védő tavasszal nem lesz az MZSFC labdarúgója.