Mezőkövesd Zsóry FC – Kecskeméti TE mérkőzést rendeznek vasárnap 15.00-tól Mezőkövesden, a városi stadionban, a labdarúgó NB I 18. fordulója keretében. Az összecsapás előtt a dél-borsodi gárda szakvezetőjével beszélgettünk.

– Itthon voltunk az egész felkészülés idején, nem kellett elutazzunk meccseket játszani, részben azért sem, mert az edzőtáborozásukat Mezőkövesdre szervező együttesek ellen tudtunk pályára lépni, mindannyiszor hazai környezetben – mondta Kuttor Attila, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője. – A téli felkészülés alatt klasszikus értelemben vett alapozás nem volt, ez most egy viszonylag rövidebb, egy hónapos időszak volt, amit arra igyekeztünk felhasználni, hogy az új játékosokat minél hamarabb beillesszük a csapatba. Ez soha nem egyszerű feladat, ugyanis különböző edzettségi, fizikai állapotban vannak az új labdarúgók, de ha utolérik magukat, akkor segítségünkre lehetnek.



Az új játékosokról

Az MZSFC szakvezetőjét az új játékosokról, egyesével is kérdeztük.

– A fiatalok, Szilágyi és Szolgai nem csak a fiatal szabály miatt kerültek hozzánk, hanem azért, mert látunk bennünk olyan képességeket, amelyek révén élvonalbeli játékosok lehetnek. Rajtuk is múlik, hogy játéklehetőséget kapjanak, és ha ez így lesz, közös érdek lenne, hogy élni is tudjanak ezzel – mondta Kuttor Attila, majd így folytatta: – A három tapasztal labdarúgó közül Hedlund, a svéd másodosztályból érkezve, ahol gólerős játékot mutatott, a jelek szerint jól alkalmazkodó típus, hamar be fog illeszkedni. A Paksról érkezett Bőlének az okozott gondot, hogy volt egy kisebb sérülése, de most már túl van ezen, úgyhogy rá is számíthatunk. A spanyol Samperiót azt hiszem nem kell bemutatnom, a Honvédnál eltöltött éve, illetve az, hogy egy ottani korábbi csapattársa, Gomes nálunk játszik egy ideje, elősegíti azt, hogy minél előbb hasznos tagja legyen a csapatunknak.

Azt is megkérdeztük az edzőtől, hogy keretben történt változásokat mennyire tartja előre mozdítónak.

– Abszolút az! Bízom benne, hogy a sérülések nem fognak minket hátráltatni, ez esetben nagyobb mozgásterünk lesz majd a kereten belül – felelte a tréner, aki arra a kérdésre, hogy a végül maradó Pisctelli kapus és a támadó Drazic mennyire segíthetik a tavaszi célt, a bennmaradás kiharcolását, így folytatta: – Azt nem tudjuk pontosan, hogy az átigazolási időszakban felreppenő értesülések mennyire voltak a valóságtól, de mivel a két játékos a csapatunk erősségének számít, így természetesen pozitív, hogy velünk együtt készülnek a tavaszi rajtra.

Szóba hoztuk a Kecskeméti TE elleni bajnokit is az edzőnek, és az esélyekről kérdeztük.

– Arra készülünk, annak jegyében történtek az átigazolások is, hogy kiharcoljuk a bennmaradást az NB I-ben. Tudjuk, hogy ehhez meccseket kell nyerni, azon leszünk már most vasárnap is. Győzelmei reményeink természetesen vannak, a lehetőségeinkhez képest száz százalékra kell törekednünk, mert így érhetjük el a célunkat.

Az MZSFC-nél csak a műtéten átesett Illés B.-re nem számíthatnak a KTE ellen.

Várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Piscitelli – Kállai K., Pillár, Beriashvili, Vajda S. – Gomis, Cseke – Samperio (Cseri), David Babunski, Molnár G. – Drazic.