Új, tengerentúli labdarúgó igazolását jelentette be a DVTK NB I-es női labdarúgó csapata. A piros-fehéreknél folytatja pályafutását Ele Avery. Az 1999-es születésű Egyesült Államok-beli támadó a tavalyi idényt az angol University of Nottingham csapatánál töltötte, így nem idegen számára az európai környezet, amit mi sem bizonyít jobban, hogy felkészülési mérkőzésen már a DVTK színeiben is betalált. A DVTK az 5. helyen áll jelenleg a táblázaton, a bajnokság március 2-án folytatódik - tudta meg a boon.hu.