A professzor írta portálunknak: „Megtaláltam egy kiváló képminőségű videót egy korábbi, mátraszentistváni komoly edzésről, ahol a fiam, Marci menetét kamerával követve is veszik. Ez jól mutatja, hogy milyen jó slalom edzéseket, sőt nemzetközi versenyeket is lehet (utóbbit lehetne...) tartani itt, Észak-Magyarország hegyeiben. Ez a technikai háttér fejlettsége miatt csak Mátraszentistvánt jelenti. Bánkút „retro” síközpont, ahol tudjuk mi hiányzik ehhez. Marcinak gyerekként jó volt, de a nemzetközi szintet nem érhetné így el. Mátraszentistván nagy erővel, saját befektetésekkel és kis állami segítséggel mindezt megvalósította. Le a kalappal előttük. A video mindenkinek érdekes és szemléletes lehet, de küldök egy képet külön is, amin éppen videózom Marcit (az alpesi síelésben kétszeres téli olimpikont – a szerk.) egy kapuban a felső meredek szakasz tetején.”