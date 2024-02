A diósgyőri szurkolók egy nappal kedvenceik, a DVTK NB I-es labdarúgócsapatának az Újpest FC elleni, hazai, 2-1-es veresége után az Ultras Disgyőr facebook oldalon az alábbi közleményt tették közzé:

,,Sajnos újból abban a helyzetben vagyunk, hogy beszélnünk kell…

Csapatunk legutóbb december 10-én hagyta el győztesen a pályát, az azóta lejátszott 9 mérkőzésen pedig sorra jöttek a döntetlenek és a vereségek egyaránt. Voltak aggasztó tendenciák, ám a szurkolók bíztak a sikeres téli felkészülésben, a minőségi erősítések érkezésében és abban, hogy tavasszal visszatérünk majd a szezon elején megkezdett útra. Ezzel szemben közönségkedvenc játékosok távoztak és bár voltak ígéretesnek beharangozott érkezők, egy ütőképes csatárra, aki sorra szerzi majd a gólokat azóta is várunk. Majd az első tétmérkőzés előtt néhány nappal robbant a bomba és bejelentették vezetőedzőnk, Kuznyecov Szergej távozását. A távozás pontos oka homályba vész, a klub kommunikációja ugyanis nem nyílt, nem őszinte és nem egyenes, Szergej pedig nem mondhatott el részleteket a vele készült interjú során.

Azóta 3 alkalommal lépett pályára csapatunk a bajnokságban Simon Miklós irányításával. A mérleg a következő: 1 döntetlen, 2 vereség, 4 lőtt és 6 kapott gól. Egy fecske nyilvánvalóan nem csinál nyarat, így Simon Miklóstól sem vártunk csodát, viszont ezek az ellenfelek nem voltak verhetetlenek. Mindannyian a középmezőny részét képezték, az Újpest pedig még a tegnapi győzelmét követően sem előzött meg bennünket a tabellán. Legalábbis egyelőre…

Mindezek ellenére mi, szurkolók ott álltunk a csapat mellett és támogattuk őket Debrecenben, Kecskeméten és tegnap hazai pályán, az Újpest ellen is. Debrecenben annyi Diósgyőr szurkoló volt jelen, amellyel nem sok tábor tudta volna felvenni a versenyt. Kecskemétre a vállalhatatlanul pocsék időpont ellenére is szép számban keltünk útra, tegnap délután pedig nagyjából 7000 diósgyőri buzdította a helyszínen a pályán lévőket. Bátran kijelenthetjük, hogy mind a három mérkőzésen olyan szurkolást tettünk le az asztalra, amelyről a legtöbb magyar klub álmodni sem mer. Bárhol máshol a két kezüket összetennék a klubvezetők egy ilyen fanatikus, a csapatért bármilyen áldozatra képes táborért, viszont ez itt Diósgyőrben kicsit másként működik…

Az elmúlt években hosszú idő után előrelépés következett be és elindult egy előremutató kommunikáció a klub és a szervezett szurkolói csoportok, illetve a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda között. Bár üdvözlendő változások voltak ezek, ám ezzel együtt mondjuk ki, ez kellene, hogy legyen az ALAP, hiszen a klub a szurkolókért van. Érted, érte és értem. Mindannyiunkért, akik a DVTK sikeréért szorítunk. Azokért, akik megvásárolták az éves bérletet. Azokért, akik egyetlen bajnokit sem hagytak ki eddig a szezonban és mindenhol ott voltak Kisvárdától egészen Zalaegerszegig. Azokért, akik 90 percen át fanatikusan buzdítják a DVTK címeres mezében pályára lépő 11 srácot. Azokért, akik az oldallelátóról szurkolnak és azokért, akik otthonuk kényelméből követik a mérkőzéseket. Bár hivatalosan, papíron nem mi vagyunk a DVTK tulajdonosai, ám senkinek se legyen kétsége afelől, hogy a DVTK a miénk! MI VAGYUNK A DIÓSGYŐR!

A klubvezetéssel való, jónak nevezhető kapcsolat eredménye volt többek között az, hogy a saját termékeinket (matricák, sálak, sapkák, kulcstartók, pólók, pulóverek és még sorolhatnánk) a stadion oldalában árusíthattuk a mérkőzések előtt. Az elmúlt időszakban minden hazai találkozó előtt számos programmal várt benneteket, szurkolókat a klub, ahol mi is rendre jelen voltunk és amellett, hogy vásárolhattatok tőlünk, bármikor nyitottak voltunk arra, hogy váltsunk veletek pár szót. Tegnap délelőtt 10:45-kor kiraktunk egy posztot ide, a hivatalos oldalunkra, amelyben arra hívtuk fel a figyelmeteket, hogy újból lehetőségetek nyílik majd vásárolni tőlünk. Itt zárójelben szeretnénk megjegyezni, hogy minden egyes vásárlással, legyen az egy 500 forintos matricapakk, vagy egy 3500 forintos sapka, a tábor működését támogatjátok. Ide tartozik például az új zászlók vásárlása, a meglévő zászlók rendszeres tisztítása, szükség esetén varrása, vagy akár a milliós tételekkel bíró koreográfiák elkészítése. Miután tegnap kiraktuk ezt a posztot, váratlanul érkezett egy telefon, miszerint nem árulhatunk ott, hivatkozva itt különböző, mondvacsinált indokokra. Amire hajlandóak lettek volna az az, hogy álljunk ki az esőben a gomba (másnéven az értékmegőrző) mellé és áruljunk ott… Mi, a jó viszony megőrzése érdekében hajlandóak lettünk volna arra a kompromisszumra, hogy ha már meghirdettük, akkor legalább még most megtarthassuk ott a szokásos árusításunkat, de a klubvezetés számára ez nem volt járható út. Úgy döntöttek hát, hogy felrúgva korábbi egyezményünket, elzavarják saját szurkolóikat a stadion környékéről. A MI STADIONUNK KÖRNYÉKÉRŐL. Mert ahogyan a DVTK, úgy a stadion is a miénk, szurkolóké! Így történt hát, hogy egy rövid tanácskozást követően úgy döntöttünk, módosítjuk a posztot és a gyűjtőasztaloknál árusítunk.

Mindezen történések ellenére számunkra továbbra sem volt kérdés, hogy kikerül a korlátra a hosszú, „Diósgyőr 1910” feliratú drapi, hogy kipakoljuk a dobokat, hogy kiosztjuk a zászlókat, megtöltjük az ultraszektort, a capo és a dobosok felállnak az állványra és odabaszunk egy olyan szurkolást, amilyenre csak mi vagyunk képesek ebben az országban! Viszont jött az újabb pofon és a hármas sípszó után a lilák hagyhatták el győztesen a pályát… Ezt követően beszedtük a drapit, összeszedtük a zászlókat, levettük a dobokat és a szervezett szurkolói csoportok kérésének eleget téve mindannyian elhagytuk az ultraszektort.

Köszönet nektek, akik mérkőzésről-mérkőzésre velünk tartotok, beálltok közénk otthon és idegenben egyaránt, velünk együtt szurkoltok és támogatjátok a munkánkat, döntéseinket! Mi, szurkolók, együtt tesszük naggyá ezt a klubot, nekünk köszönhetően ismerik országszerte és a határainkon túl is a DVTK nevét, színeit és címerét!

A kérdés, kedves klubvezetés a következő: Jó ez az irány?”