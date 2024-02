Nyolc, három

A két csapat szakvezetője merőben másképp gondolkodott erről a meccsről. A vendégek vezetőedzője, Márton Gábor, a múlt szombati, a Kecskeméti TE-t az egerszegi bajnokin 3-1-re legyőző kezdőcsapatából mindössze három játékost hagyott meg, Dombón, Várkonyin és Csókán kívül nyolcan (Mim, Croizet, Szendrei, Sankovic, Mance, Bedi, Safronov, Kiss B.) csak a kispadra kerültek, Lesjak, Spoljaric, Sajbán, Kovács B., Hadida, Medgyes, Vogyicska és Németh D. viszont bizalmat kapott.

A DVTK részéről pedig nyolcan maradtak meg a három nappal ezelőtti, Diósgyőrben a Fehérvár FC-t 4-0-ra legyőző kezdőből, csak Edomwonyi, Vallejo és Bényei került a padra. Utóbbi, a két védekező középpályás kihagyása, illetve ezzel összefüggésben Feuillassier és Popadiuc kezdőbe állítása, valamint a Fehérvár ellen cserként két gólt szerzett Szabó L. szerepeltetése azt az üzente, hogy ezúttal támadóbb focit játszana a piros-fehér együttes.

Három hazai

Ennek volt is látszatja már a meccs elején, a DVTK egyből magához ragadta a kezdeményezést, a három belső védővel játszó egerszegiek figyelmét kizárólag a védekezés kötötte le. A fekete mezesek megpróbálták belakni a pályát, és összecsiszolódni, ebben a szokatlan összetételben, de már a 7. percben kapituláltak, helyezkedési hibát követtek el, Gera zavartalanul fejelhetett közelről a kapuba egy szögletet követően. Ezután sem változott nagyot a játék képe, a Diósgyőr birtokolta többet a labdát, és a 13. minutában Pozeg Vancas megpattanó lövésével máris kétgólos volt a hazaiak előnye. A folytatásban a ZTE próbált támadásokat vezetni, és néhányszor fel is értek a diósgyőri kapu előterébe, de Odyntsovnak nem akadt nagy védeni valója. Fél óránál jártak a csapatok, amikor Jurek fejében benne maradt a gól, Stephen remek beadása után nagyon nagyon közelről fejelt a léc fölé. Egy perccel a félidő rendes vége előtt Feuillassier közeli lövése a kapufáról pattant az alapvonalon túlra, a ráadás utolsó előtti minutájában pedig jött a harmadik gól, Pozeg Vancas remek passza után Szabó L. volt eredményes. A háromgólos diósgyőri előnynél a szünetben a hazai játékosok akár már azzal is foglalkozhattak volna, hogy kit szeretnének ellenfélnek a következő fordulóban, április 3-án.

Még három

A második félidőre hármat cserélt a ZTE trénere, és ennek azért volt látszatja, a vendégek mezőnyfölényben futballozhattak, részben azért, mert a DVTK kontrákban gondolkodott. Érdekesség, hogy egy hazai akció után mégis a zalaiak vezethettek kontrát és értek el ebből gólt, Sajbán szépített. A kétgólosra csökkent hátrányban Márton Gábor becserélte kerete talán legjobbját, a kreatív Croizet beállításával még bátrabbak lettek a fekete mezesek. Nem sokkal később a hazaiak vezetőedzője is frissített, két védekező játékost is beküldött a középpályára, Vallejo és Bényei személyében, hogy csökkentse a nyomást a védelmen. A cserék kétszeresen is bejöttek, olyannyira, hogy Bényei passza után a padról a pályára került Edomwonyi is betalált, a 77. percben, és így visszaállt a háromgólos különbség. A meccs hátrelévő részének túl nagy jelentősége mér nem volt, de ennek ellenére nem telt unalmasan, a játékvezető egy kis videózás után még adott egy 11-est a ZTE-nek, amiből szépítettek, így csak két gólos lett a hazai győzelem.