Parádés kezdés

Burke hármasával indult a meccs, nem sokkal később Lelik mutatta meg, hogy ő is tud ilyet (3-5), majd a hazaiak centere, a Miskolcon sérülést szenvedett, ám azóta már felépült, elefántcsontparti Diaby vágott be két büntetőt. Taktikus, statikus játék folyt a pályán, mindkét csapat elsősorban a védekezésre ügyelt. Ám a 6. és a 7. percben is behúzott egy-egy triplát Garbin (8-13), ami után a Villenueve időt kért. A szünetet követően a diósgyőriek ausztrálja ott folytatta, ahol abbahagyta, újra berámolt egy hármast, zsinórban a harmadikat! A negyed végén Kányási közelijével kerekre nőtt a különbség, majd Aho N. is behúzott egy trojkát, padlóra kenve ezzel a pocsékul dobó franciákat, az egekbe repítve ezzel a helyszínen lévő közel félszáz diósgyőri drukkert (8-21).

14-0-s

A Diósgyőr első negyedbeli extra dobóteljesítményét Tadic folytatta (8-23). A hazaiak a 13. percben Salaün góljával kerekítették le a különbséget (15-25), majd a Diósgyőr egymás után kétszer is labdát adott el, amit büntetett az ellenfél, előbb egy faultos kosarast szereztek, majd egy leindításos gólt, így a 25. percben időt kért Völgyi Péter (20-25). A pauza után nem sokkal már csak egy labdányi különbség volt a csapatok között, a piros mezesek vaj keze már oda volt, Burke hármasát követően egálra alakult az eredmény (25-25). A 14-0-s hazai etapot Garbin zárta le, ám a folytatásban a Villeneuve fordított, Salaün büntetőivel (29-27), 16 perc elteltével vezetett ismét a francia gárda. Aztán Garbin tolta be a gyűrűbe negyedik tripláját (31-30), az extrán teljesítő auszi mellé Lelik igyekezett felnőni, két büntetőjével ismét a DVTK állt jobban a hosszú szünet előtt (33-34).

Nehezen mozdultak

A harmadik menetben 35-36-ról nehezen mozdultak el a csapatok, majd miután a meccs előtt betegséggel küszködött Jovanovic megszerezte az első találatát, gyorsan válaszolt, egyenlített a fehér mezes együttes (38-38). Akiket aztán Salaün hármasa juttatott előnyhöz. Hármasváltást követően, a 28. percben Jovanovic – a vele szemben hárompontos kísérlet közben elkövetett szabálytalanság miatt – három büntetőt váltott be (45-46), de a hazaiak Diaby duplával, és Salaün trojkájával 4 pontra növelték az előnyüket az utolsó tíz perc előtt (50-46).

Salaün

A záró etap elején az első két percben egyik csapat sem tudott a gyűrűbe találni, a DVTK edzője időkéréssel próbált véget vetni sajátjai gólképtelenségének. A 33. minuta végén Burke szerezte a negyed első találatát, egy leindításosat, ami után Charles egy hármassal hozta vissza a reményeket (52-49). Garbin duplája után remekül játszó Salaün vette elő a lehűtőt, a hármas rekeszből, majd Burke szúrt be újabb hármast, így 58-51-nél 4:25-tel a vége előtt ismét időt kértek a diósgyőriek. Akiknek sikerült felállniuk, 89 másodperccel a vége előtt Kányási triplájával 1 pontra felzárkóztak (60-59). Óriási izgalmak következtek a hazaiak legjobbja Salaün talált be az utolsó percben, majd a felértékelődött mozdulatok sorában a Salaün egy büntetőt dobott be a kettőből, de ez is elég volt nekik a győzelemhez.

A meccset úgy foglalhatjuk össze, hogy szinte ugyanaz történt, ami egy hete, a vendég csapat az elején nagy előnyt szerzett, amelyet a hazai visszahozott, és nagy csatában nyerni tudott.

A két nyert meccsig tartó párharc 1-1-re áll, az Euroliga Final Fourba jutásról a jövő hét szerdai, 18.00-kor kezdődő, miskolci összecsapás dönt.

Villeneuve d’Ascq LM (francia) – DVTK Hun-Therm 63-59 (8-23, 25-11, 17-12, 13-13)

Villeneuve-d’Ascq, 2300 néző. V.: Yalman (török), Hrusa (cseh), Padros (spanyol).

Villeneuve d’Ascq LM: Zellous 3, Smalls, SALAÜN 24/9, BURKE 18/9, DIABY 13 Csere: Gueye, Heriaud 4/3, Lisowa-Mbaka 1, Mununga. Vezetőedző: Rachid Meziane.

DVTK Hun-Therm: Aho N. 6/6, Charles 8/3, LELIK 13/3, Jovanovic 7, Girgalauskyte 2. Csere: GARBIN 16/12, Kányási 5/3, Tadic 2, Tenyér. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Az első meccs képekben: