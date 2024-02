A címvédő Zalaegerszegi TE FC csapatát fogadja Magyar Kupa mérkőzésen a Diósgyőri VTK együttese. A két fél a mostani sorozatban a nyolcaddöntőben csap össze, kedden 17.30-tól Diósgyőrben.

A Magyar Kupa lebonyolítása szerint minden fordulóban és minden párharcban egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, így ez alkalommal is. Amennyiben a rendes játékidő végén döntetlenre állnak a felek, akkor 2x15 perc hosszabbítás következik, ha ez sem hoz döntést, akkor büntetőrúgásokkal zárul az összecsapás.

Tíz éve

A DVTK legutóbb három éve játszott nyolcadöntőt az MK-ban, akkor a Mezőkövesd Zsóry FC vendégeként 2-0-ra elvérzett. A legjobb nyolc közé hat éve sikerül bejutniuk a piros-fehéreknek, akkor a későbbi kupadöntős, a finálét 11-esekkel elveszítő Puskás AFC búcsúztatta a piros-fehéreket, azok után, hogy a DVTK 1-0-ra nyert Felcsúton, a kövesdi visszavágón – amelyet a Diósgyőri stadion építése miatt rendezek meg a dél-borsodi városban – 3-0-ra nyert a Fejér vármegyei gárda. Döntőben legutóbb 10 éve szerepelt a vasgyári csapat, a 2014. május 25-én, Budapesten, a régi Puskás Ferenc stadionban rendezett összecsapáson az Újpest FC-vel szemben a rendes játékidőben és a hosszabbításban is 1-1-re zárult meccsen, 11-es rúgásokkal a fővárosiak nyerték el a kupát (4-3 volt a büntetők aránya). Ezen a meccsen, a diósgyőri kispadon a DVTK jelenlegi vezetőedzője, Vladimir Radenkovic is ott, mint pályaedző, és ekkor az eltiltott szakvezető, Tomislav Sivic helyett meccselő Bene Ferencet segítette.

,,Nagyszerű időszak volt, nagyon szép emlék a döntő, remek meccs volt. Jól teljesített a csapat ezen a különleges mérkőzésen. Jól lenne hasonlót átélni, de lépésről, lépésre kell haladnunk, a bajnokit ki kell pihenni, és a következő lépés a kupa. Szeretnénk jól szerepelni a ebben a sorozatban, azon leszünk, hogy a maximumot nyújtsuk” – nyilatkozta a Fehérvár FC elleni győzelem után a Vladimir Radenkovic.

Jobban szeretnek játszani

Hétfőn pedig a következőket mondta a diósgyőri szakvezető:

– A legfontosabb, hogy szombaton megszereztük a három pontot, sikerélményünk volt és a győzelem jót tett a játékosok önbizalmának is. Rövid idő alatt is rengeteget fejlődött a csapat, megértették, hogy mit várok tőlük. Az is örömteli, hogy fejben friss a társaság, és alig várják már a következő meccset. Három mérkőzést játszunk egy héten belül, de mindig csak a következőre koncentrálunk. Én személy szerint szeretem, amikor ilyen sűrű a program, és a játékosok is jobban szeretnek tétmeccset játszani, mint edzeni. Mostani ellenfelünk jól szervezett csapat, több minőségi játékossal rendelkeznek. Mancét még Szlovákiából ismerem, amikor az AS Trencin játékosaként lőtte a gólokat, de több jelenlegi és egykori magyar korosztályos válogatott is található a keretükben.

A szombati 4-0-s sikert követően vasárnap is volt edzése a diósgyőri együttesnek, de ezzel együtt sem volt sok idő arra, hogy a játékosok ráhangolódjanak, felkészüljenek a Zalaegerszegi TE FC elleni összecsapásra. A kupa címvédője, a ZTE FC is szombaton játszott bajnokit, Egerszegen a Kecskeméti TE-t verték 3-1-re, és ezzel a kék-fehérek öt meccsesre nyújtották tavaszi veretlenségi sorozatukat. A Márton Gábor vezetőedző irányította zalaiak az idén még nem kaptak ki, a bajnokságban, a tavaszi nyitány előtt a kieső helyen álló gárda 13 pontot gyűjtött eddig, és messzire került a veszélyes zónától, pontszámban beérte a DVTK-t.

Nincs okuk

A két csapat egyikének sincs oka arra, hogy a bajnoki szereplését figyelembe véve tartalékosan álljon ki a kupában, ugyanis a mostani párharc nyertesének már csak két újabb győzelem kell ahhoz, hogy a kupadöntőben szerepeljen, ráadásul a következő körben még alsóbb osztályú csapatot is kaphat, ha a sorsoláskor szerencséje lesz.

A DVTK-ban a két fiatal kapus, Bánhegyi és Tóth B. nem volt teljesen egészségesen a hét végén, és meglepő lenne, ha bizalmat kapnának, a kérdés legfeljebb az, hogy a szerb vezetőedző ad-e lehetőséget, honfitársának, Danilovicnak. A kupában a fiatalok szerepeltetéséért nem jár prémium, így Jurek és Bényei nagy valószínűséggel pihenni fog, a védelem közepe aligha változik majd, mert Baco és Bárdos még nem egészséges, ide legfeljebb Chorbadzhyski jöhet szóba alternatívaként. Elől, a szombati bajnokin nyújtott teljesítménye alapján Pernambuco és Szabó L. kezdőként való szerepeletetésére van esély.

A kezdőcsapattal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta Vladimir Radenkovic:

Lesz néhány változás a kezdőcsapatban, mert sok jó képességű labdarúgónk van, akik becsületesen dolgoznak az edzéseken, de a szombaton is bebizonyították a srácok, hogy a kispadról beállva is lehet gólt, gólokat szerezni. Szeretnénk a rendes játékidőben továbbjutni, de felkészültünk mindenre, a hétfői edzésen még a büntetőket is gyakoroltuk.