A női kosárlabda NB I/A 14. fordulójában, szombaton este a veretlenül listavető DVTK Hun-Therm hazai környezetben, a TFSE-MTK csapatát fogadva akarta tovább nyújtani kiváló sorozatát.

A meccset a fővárosi csapat kezdte jobban (0-5), a hazaiak picit döcögve érkeztek meg a mérkőzésbe (5-8), de aztán a fehér mezesek produkáltak egy 8-0-s etapot és nem csak, hogy fordítottak, hanem néhány pontos előnyt is építettek (13-8). A Diósgyőr jobban szedte a lepattanókat, és már a dobásokkal sem volt baj, olyannyira nem, hogy az első játékrész végére 10 pontra növelték előnyüket (23-13).

A második menet elején is eredményesebben játszott a TFSE-MTK (25-20), és bár ezután felment 9-re a hazaiak fórja, a játék nem volt az igazi, a lendület hiányzott. A fővárosi gárda ismét visszajött ötre (29-24), ami után Völgyi Péter vezetőedző jobbnak látta, ha időt kér. A kék-fehéreket azonban nem sikerült megtörni, sok gyors támadást vezettek, és fejeztek be pontosan, és a negyed hajrájában a döntetlenért, a vezetés megszerzéséért támadhattak (32-30). Ez ugyan nem jött nekik össze, de a meccs nyitott maradt (34-30).



Óriási izgalmak

A térélcserét követően az egykor a DVTK-ban is szerepelt Szabó F. remeklése folytatódott, nem csak, hogy meccsben tartotta csapatát, hanem a mezőny legeredményesebb játékosaként, a 24. percben behúzott triplájával előnyhöz juttatta a TFSE-MTK-t (36-38). Ekkor időt kért a hazaiak szakvezetője, és az alapcsapatát küldte pályára, abban a reményben, hogy változások következnek be, de ennek nem volt látszata (36-42). A közönség támogatása közepette Garbin hármasa és duplája hozott reményt, Kányási találatával pedig visszavette az előnyt a Diósgyőr (45-44).

A szűk, hét emberes rotációval játszó vendégcsapatból Burján vágott be egy hármast a negyedik játékrész elején, majd amikor a TFSE-MTK egyik magas embere, Németh kipontozódott tovább romlottak az esélyeik. A 35. percben Garbin góljával került ismét előnybe a Diósgyőr (51-49). Nem sokkal később újra Burján következett egy triplával (53-55), majd Kányási és Dúl P. is megmutatta, hogy tud ilyet. Két perccel a vége előtt 1 ponttal jobban álltak a kékek (57-58), 42 másodperc volt hátra, amikor a diósgyőri csapatkapitány, újra bezúzott egy hármast (60-58), ami után időt kérek a látogatók. De a végére már csak hazai találatok jutottak. A nem túl jól játszó DVTK ezen a napon a fantasztikus közönsége hajszolta bele a győzelembe.