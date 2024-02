A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata szerdán este hazai környezetben, az Euroliga rájátszásában, a negyeddöntő két nyert mérkőzésig tartó párharcának első meccsén a francia Villeneuve d'Ascq LM együttesével csapott össze.



Háromezer

Soha nem látott tömeg várta a mérkőzést a 2021 októberében átadott, 3396 férőhelyes DVTK Arénában. Háromnegyed órával a kezdés előtt már csak 146 jegy várt gazdára, amikor 23 perccel az ütközet előtt kijött melegíteni a hazai együttes, több százan köszöntötték a piros-fehéreket. A startig szinte minden helyet elfoglaltak a drukkerek, ám a csordultig megtelt ultra szektorral szemben azért néhány szék üresen maradt, így ha nem is volt telt ház, de valamivel több mint háromezren lehettek jelen a csarnokban, ami óriási létszám.

Ellentétes negyedek

A meccs az elefántcsontpari Diaby duplájával indult, majd az amerikai Burke hármasával folytatódott. Erre a szintén egyesült államokbeli Charles még válaszolt, de aztán jött Burke kettese, majd az amerikai-horvát, Zellous triplája, ami után időt kért a hazaiak szakvezetője (2-10). A szünet sem segített a DVTK-n, a franciák kezdő ötöse öt és fél perc alatt olyan viharos kezdés produkált, amilyet a piros-fehérek szerettek volna. A klasszis Burke tarthatatlan volt, hazai részről csak Charles tudta ugyanazt a magas szintet hozni, amit a Villeneuve játékosai. A 9. minutában született meg az első magyar találat, Kányási volt távolról eredményes (12-18). Ám ezt követően újra a fekete mezesek következtek, a padról érkezett Lisowa-Mbaka mutatta meg, hogy neki is megy a csúcs kosárlabda, és szűk két perc alatt megduplázta előnyét a Villeneuve (14-26).

A vendégek erős tempója, nagyobb sebessége a második játékrész elején is megvolt, és az első abszolút francia gólt, gólokat is feljegyezhettük, amelyeket Salaün szerzett (14-31). Ám amikor Lelik hármasa és Garbin duplája néhány másodperc különbséggel célba ért, időt kértek a franciák (19-31). Azonban ekkorra már a DVTK is megérkezett a meccsbe, a fehér dresszesek keményen harcoltak a labdákért, a védekezésük is feljavult, és egyre több támadásukat fejezték be pontosan, Tadic duplájával néztek be 10 alá (25-33). A 18. percben Jovanovic palánk alólija után kért időt ismét a francia csapat szakvezetője (31-35), nem véletlenül, mert már nyoma sem volt a remek dobószázalékuknak. A piros-fehérek a közönség támogatásával ,,Mélykútról” hozták vissza a meccset, a 20. perecben Lelik gólja az egyenlítést jelentette (35-35), majd egy vendég büntetővel alakult ki a félidei állás (35-36).

Betolták a pontágyút

A harmadik menetet elején egyik csapat sem robbantott, a pozíciós játékot részesítették előnyben a felek. A 23. percben Kányási triplájával ismét utol érte ellenfelét a Diósgyőr (43-43), majd a negyed közepén Charles hármaséval először vezetett a meccs folyamán a házigazda (46-43). És nem álltak meg itt a piros-fehérek, a remek védekezés mellett használták a pontágyút. A 26. percben Lelik hármasa után kért időt a látogatók edzője (53-45), de a visszatérés után megint Lelik jött távolról. Extázisban tombolt a lelátó, és attól sem lettek szomorúbbak a hazai drukkerek, hogy a Villeneuve centerét, Diabyt bokasérülése miatt ölben kellett levinni a pályáról. A 29. minutában Lelik faultos kosarával már 10 pontnál is több volt a DVTK előnye (60-49), és bár ebből egy pici elfogyott a játékrész végére (60-51), de a kiváló tíz percért járt a taps a lelátóról a DVTK kosarasoknak.

A záró etapban nagyon kapartak a fekete mezesek, és egyre közelebb lopakodtak. A 34. percben Burke gólja után kért időt Völgyi Péter vezetőedző (62-57). Nem sokkal később, 62-59-nél Tadic dobott fontosnak tűnő kosarat, majd Garbin, egy hármast (67-59). 2:24 volt hátra a meccsből, amikor Charles kerekítette 10-re a különbséget (71-61), vendég időkérést kivívva ezzel. De ez a pauza már nem segített a Villeneuve-ön, az utolsó percben felállva tapsolt, több mint háromezer ember, ünnepelve ezzel azt, hogy a Diósgyőr fél lábbal belépett a Final Fourba!

Az összességében szervezettebb, fegyelmezettebb kosárlabdát játszót, 15 perc után ébredő diósgyőriek megérdemelten nyerték meg az összecsapást.

A két győzelemig tartó párharcban a DVTK Hun-Therm vezet 1-0-ra, a két csapat a következő mérkőzést a jövő héten szerdán 20.00-tól a francia csapat otthonában játssza.