Röplabda: Extraliga

Férfi Extraliga, korábban elhalasztott mérkőzés

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika – MÁV Előre Foxconn (Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, kedd, 19.00)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – Vasárnap is találkoztunk, Székesfehérváron, amely meccset megérdemelten nyertek meg az új, megbízott edzővel kiálló hazaiak 3:0-ra. Nagyon agresszíven nyitott az Előre, aminek köszönhetően akadozott a támadásépítésünk, ezzel könnyebb helyzetbe hoztuk a blokk- és a mezőnyvédekezésüket, amikből könnyen tudtak visszatámadásokat vezetni. Bár minden mérkőzésen a sikerre törekszünk, nekünk elsősorban nem velük kell most versenyezni, és nem a Kaposvárral, a célunk elérése érdekében, a négy közé való bekerüléshez nem rajtuk keresztül vezet az utunk. Két nap után, kedden ismét játszunk, ezen találkozónak az elhalasztásába már kétszer belementünk, mert a Fehérvárnak nagyon sűrű volt a programja, a nemzetközi színtéren is erőltetett menetben voltak. Az alapszakasznak március 10-ig véget kell érnie, s már nem nagyon maradt más időpont. A fogadásunkat kell rendbe tenni, az agresszív szervákra fel kell itthon is készülni. Két nap alatt ezt megtanulni nem lehet, a koncentráción viszont tudunk javítani.