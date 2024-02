Minekután a ,,kapuskérdés" nem megnyugtatóan megoldott (Tóth Balázs Diósgyőrbe igazolt, Bánhegyi Bogdán pedig vagy tud ,,menni" a DVTK-kooperációban vagy nem, így tulajdonképpen egy ,,portás van/volt Megyeri Gábor személyében), ezen a poszton új játékost szerződtetett a Kolorcity Kazincbarcika NB II-es labdarúgó csapata. A 2004-es születésű hálóőr nem más, mint Király Mátyás, a 108-szoros válogatott Király Gábor fia, aki a Vas vármegyei Király SE-től érkezett Észak-Borsodba.

A KBSC így mutatta be a fiatal kapust: ,,A labdarúgás alapjait és szeretetét már kisgyermekkorától kezdve magába szívhatta, miután a családi hagyományokat követve állt be a kapuba. A nagy múltú német TSV 1860 München, az SpVgg Unterhaching korosztályos csapataiban, majd a Fulhamban pallérozódott, ezt követően Magyarországra hazatérve az Illés Akadémia játékosa lett. 2018 őszén igazolt a Király Sportegyesületbe, aminek napjainkig növendéke és kiválósága volt. A Hertha Akadémiával partneri együttműködésben nemcsak a magyar futball hagyományok, de a német filozófia és tapasztalat is segítette eddigi pályafutását. Matyi tizenhat éves kora óta felnőttek között edz és véd, korábban utánpótlás válogatottként is szerepelt, most pedig úgy érzi, szakmai fejlődésében elérkezett az idő, hogy egy nagyobbat váltson. Ez pedig az első profi szerződés a Kolorcity Kazincbarcika NB II-s csapatánál.

Ő az alábbiakat nyilatkozta: ,,Nyilván édesapám – a 108-szoros válogatott kapus Király Gábor, aki magyarként először védett a Premier Ligában – magasra tette a lécet kiskorom óta, úgy nőttem fel, hogy tőlem mindig a legtöbbet várták el, s eszerint élek a mindennapokban. Mi, a családban a kezdetektől fogva helyén kezeljük ezt, én egy más egyéniség vagyok, s nem szeretnénk, ha az ő személye, az általa elért eredmények pozitív vagy negatív irányba befolyásolnák az én karrieremet. Fontosak számomra az iránymutatásai, szakmai és emberi szempontból egyaránt, de nekem is meg kell találnom az én utamat, helyemet és stílusomat a futballpályán. Ő pedig ebben maximálisan partner, s támogatott a mostani döntésemben, hogy a Kazincbarcika játékosa legyek. Túl vagyok két edzésen, nagyon jó benyomásaim vannak a csapattársakkal kapcsolatban, s bízom benne, hogy egy szép időszak kezdődik el most az életemben.”