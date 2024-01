A honi szövetség a holtszezonra írta ki az idei Komjádi Kupát, amely a legrangosabb utánpótlás sorozat, s amelyen 2001-ben, vagy később született játékosok vehetnek részt.

Szeged, Szőnyi, Kőér

Az MVLSZ-ben korábban megtartott sorsolás alapján kiderült, hogy a vármegyei színeket képviselő PannErgy-MVLC együttese a Debreceni VSE-Master Good, a Tigra ZF-Eger, valamint az FTC-Telekom alakulatával küzd meg a továbbjutásért az A-csoportban, ráadásul a sikeres jelentkezésnek köszönhetően hazai környezetben, a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában február 3-án, 4-én. A további csoportok úgy alakultak, hogy a B-csoportban, Szegeden a Szegedi Vízipóló Suli, a Genesys OSC Újbuda, a Szolnoki Dózsa, és a Metalcom Szentes, a C-csoportban, a fővárosi Szőnyi úti uszodában a BVSC Zugló, a Vasas SC, a Kaposvári VK, illetőleg Pécsi Sportiskola, míg a D-csoportban a budapesti Kőér utcai uszodában a KSI SE, a Budapest Honvéd, az Újpest VSE, továbbá a Fehérvár Vízilabda SE meccsel majd egymással.

Az előző finalisták

Fontos tudnivaló, hogy a csoportokon belül a csapatok körmérkőzést játszanak egymással, és a kialakult csoportok végeredménye alapján, minden csoportból az első két helyezett jut tovább a negyeddöntőbe, ahol a csoportgyőzteseket csoportmásodikokkal párosítják össze. A miskolciak felnőtt keretéből még többen is ,,beférnek" a Komjádi Kupa keretbe, így például medencébe ugorhat borsodi részről Dubinák Szabolcs, Krasznai Bendegúz, Nagy Norbert, Oltean Sebastian, Varga Bence, Várkonyi Ádám, illetve Sipos Bendegúz is.

– A tavalyi két döntős, a Ferencváros, és az Eger is ebben a csoportban van, illetve a Debrecent sem lehet lebecsülni – mondta Vidumanszky László, a miskolciak vezetőedzője. – Ismerjük tehát az ellenfeleket, így azt is, hogy körülbelül milyen kerettel, kikkel fognak kiállni. Megköszönhetjük a klubvezetésnek, hogy pályázott erre a selejtezőre, hogy nem kell utaznunk, hogy saját pályánkon mutathatjuk meg, mire vagyunk képesek. A cél a legjobb szereplés, hogy legyünk benne az első kettőben, úgy gondolom, ez benne van a csapatban. A felnőtt keretből mindössze négyen – Moravcsik, Hegedűs B., Tanczer és Smitula – nem férnek be a korosztályba, számukra pihenő lesz szombat és vasárnap, ők más programot csinálnak. A bajnokságban nem kerültünk be a legjobb nyolcba, innentől kezdve, majd a márciusi folytatásban az lesz a feladatunk, hogy érjük el a 9. helyet, ennek érdekében mindenkitől a maximális odaadást várjuk el.

Két második hely

Ebben a sorozatban a PannErgy-MVLC-nek vannak nagyon szép emlékei, ugyanis két alkalommal is bekerültek a döntőbe. Az első bő kilenc évvel, 2014 decemberében sikerült, amikor a klub még az OB I/B-ben játszott. Szilágyi Péter vezetőedző gárdája az FTC-Telekommal csapott össze az aranyéremért a fővárosi Komjádi uszodában, és 14-14-es végeredményt követően, büntetők során 5-3-ra alulmaradt. A miskolciak Bendes – Hegedűs B., Kovács Z. 1, Salamon 2, Jakab L. 7, Somlai 1, Benedek, Krausz, Kerschbaum 3, Bogyay, Szilvasán felállásban játszottak.

A második finálét a 2018/2019-es sorozatban 2019 januárjában vívták az MVLC-sek, mégpedig a Vasas ellen, szintén a Komjádi uszodában, ahol a budapesti piros-kékek 10-6-ra nyertek. Kis István edző a Mizsei – Vadovics 3, Nagy Á. 1, Vismeg Zs. 1, Vad L., Vismeg B., Méhész K., Miklós, Fried, Sisán 1, Nádkuti, Méhész B. összetételű csapattal harcolta ki a második pozíciót.