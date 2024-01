Elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra az NB III-ban szereplő Termálfürdő FC Tiszaújváros labdarúgó csapata. Az együttes az alábbiakról számolt be:

,, A szakmai stábot újra erőnléti edző is támogatja, de alapvetően Vitelki mester “kerete” nem változott. Nem úgy a játékosoknál, hiszen távozik Vajda Christofer, Oláh Benjámin, Erős Tibor és Garda Dominik is, de bizonytalan az év végi sportgálán elismerést kapott Tóth Borisz sorsa is, akit a DVTK vissza akar igazolni, majd kölcsönadni az NB II-es Siófokra – akikkel el is utazott edzőtáborba. Az érkező oldalon pedig már biztos Nyíregyházáról Cseh Norbert, és a REAC-tól Skripek Dávid, mindketten támadók, illetve próbajátékra érkezett Bökönyi Adrián Putnokról és Bencsik Dávid Mezőkeresztesről. Az U19-es csapatunkból is 5 játékos a felnőttekkel kezdte meg a felkészülést, nevezetesen Jávorszki Regő, Elek Mátyás és a hármasiker Mező testvérek. Jó hír, hogy a csapatkapitány Lőrincz Patrik is újra a csapattal edz, de biztosan lesznek még további érkezők is."