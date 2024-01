A női kosárlabda NB I/A 11. fordulója keretében, vasárnap este a BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós csapatánál vendégszerepelt a veretlenül listavezető DVTK Hun-Therm együttese.



Hiányzók

A piros-fehérek a tabella utolsó előtti helyén álló, eddig egy győzelmet aratott házigazdák ellen, sérülések miatt több játékosukat is nélkülözték: Toman ebben az évadban már nem léphet pályára, az ausztrál Garbin valószínűleg csak a jövő hónapban lesz bevehető, míg a magyar válogatott Aho N. a csütörtöki Euroliga meccsen kapott egy ütést, és emiatt pihentette őt edzője.

Charles, a szófogadó

A mérkőzés elején, egészen 5-5-ig még együtt haladtak a csapatok, de aztán Tadic 4 pontja után Charles duplája, majd Tenyér triplája következett, így a negyed közepén időt kértek a hazaiak (5-14). Igaz, hogy a rövid szünetet követően a vendéglátók találtak be, de aztán megint a Diósgyőr jött, Charles nagyon rajta volt azon, amit a meccs előtt kért a játékosoktól Völgyi Péter edző, nevezetesen, hogy a mérkőzés elején jelentős előnyt rakjanak össze (7-21). A tisztes fórnak köszönhetően a diósgyőri szakvezető már a 8. percben be tudta cserélni a fiatal Vég-Dudást, aki jó esetben is csak a meccsek végén, a biztos győzelemnél szokott játéklehetőséghez jutni, de most ő is alakítója volt az első menet részsikerének (7-25).

A második negyed sem hozott izgalmakat, bár a szigetszentmiklósi együttes szerzett néhány gólt, ám amikor a 15. perc elején a DVTK Hun-Therm együttese 20 pont fölé növelte előnyét, a profi módon játszó Charles duplájával, időt kért a hazai gárda (14-36). A diósgyőriek amerikai kosarasa mellett Lelik is szépen termelte a pontokat, és bár a vendégek előnye nem nőtt olyan dinamikusan, mint az első negyedben, a piros-fehérek kispadján nem volt ok a nyugtalanságra, a félidőben 22 ponttal álltak jobban a pályaválasztónál (27-49).

Nagy fölényben

A térfélcserét követően Charles ott folytatta, ahol abbahagyta, és mivel Lelik és Tadic is pörgött, a diósgyőriek 9-0-s kezdését, amivel 30 pont fölé növelték előnyüket, a hazaiak szünettel próbálták fékezni, a 24. percben (27-58). A diósgyőriek fiatalja, Aho T. is ügyeskedett, aztán amikor Jovanovic csapata negyedik tripláját is behúzta (29-65), már régen nem volt kétséges a meccs kimenetele, már ha egyáltalán valaha is az volt. A sárga mezeseknél csak Baltkojiene tudott felnőni a DVTK szintjének közelébe, de ez kevésnek bizonyult, a Diósgyőr nagy fölényben játszott, és nagy különbségű sikert épített a harmadik játékrész végére (37-73).

A meccs negyedik felvonásában mindenféle szokatlan összeállításban játszott a Diósgyőr, és hat perccel a vége előtt 40-78-as állásnál tizedik vendégjátékosként a tizenhét éves Fárbás is lehetőséghez jutott. Mivel ezt követően a pályán lévő Aho T., Tenyér, Fárbás, Oláh F., Vég-Dudás ötösfogat összehozott egy 0-7-es etapot, Völgyi edző időt kért, de nem cserélt. Alapembereit már a szerdai, spanyol Valencia elleni, idegenbeli Euroliga csoportmeccsre pihentette.

BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós – DVTK Hun-Therm 48-85 (7-25, 20-24, 10-24, 11-12)

Szigetszentmiklós, 200 néző. V.: Győrfy, Rózsavölgyi, Jankovics.

BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós: BALTKOJIENE 21/6, Zsámár 3/3, Koch 2, Petrenaite 6, Trehub 7. Csere: Rozman, Gróf 5, Vincze 4, Bajzáth. Vezetőedző: Riskó Dávid.

DVTK Hun-Therm: AHO T. 9/3, Tenyér 10/3, CHARLES 19/3, Jovanovic 8/6, TADIC 10. Csere: LELIK 12/3, Kányási 7/3, Vég-Dudás 7, Oláh F. 3/3, Fárbás. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Kipontozódott: Vég-Dudás (40.).

Riskó Dávid: – Gratulálok a DVTK-nak, megérdemelten nyertek.

Völgyi Péter: – Helyenként jó játékkal, sok rotációval, hoztuk a kötelező győzelmet.