A Mezőkövesdi KC gárdája hazai-idegenbeli mérkőzéssel mutatkozik be: a 16. forduló keretében február 3-án, szombaton 14 órától a Budai Farkasok-Rév együttesével küzd a pontokért az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sportcsarnokában. A piros-fehérek átmeneti költözésének az az oka, hogy a városi sportcsarnokban bált rendeznek, így a komplexum nem áll rendelkezésükre. Drizner Péter vezetőedző először arról beszélt, hogy ezúttal nem kell leltároznia, hiszen keretük nem változott, senki nem távozott és érkező játékost sem regisztráltak.

– A másfél hónapos holtidő legfontosabb eseménye természetesen a németországi Európa-bajnokság volt – közölte a tréner, majd hozzátette: – Nagyítóval néztük az összecsapásokat, amelyekből mi, honi második vonalbeliek is nagyon sokat tanultunk. Roppant tanulságosan alakultak az emberelőnyös szituációk és a végjátékok, ezeknek is az utolsó pillanatai. Újra meggyőződtünk arról, hogy világszinten sem lehet kockázat nélkül sikereket aratni, ennek a bizonyos dupla, vagy semminek meg általában nagy ára van. A magyar válogatott remekelt, ötödik helye bravúr és hamarosan következnek az olimpiai selejtező mérkőzések, szóval újra izgulhatunk a fiúkért. A kontinensviadal miatti leállás és az évvégi-éveleji szünet ebben a műfajban szinte mindig így volt, ennek ellenére a sportolók télen általában sokkal jobban leülnek, mint nyáron, amikor éhesen várják az őszt. A tényleges szünet egyébként úgy két és fél hétre rúgott, ennyi idő alatt pedig szerencsére egyetlen játékosunk szervezete sem nullázódott le. A gyerekek taktikailag nem felejtettek, így elsősorban a kondicionális háttérrel foglalkoztunk, utána felvettük a bajnoki ritmust és ennek megfelelően dolgoztunk.

Kétszer idegenben

A matyóföldiekre tizenöt meccs vár és az erőviszonyokból látszik, hogy a Drizner-csapat gond nélkül veszi majd a rá váró akadályokat.

– Az őszhöz képest nehezebb tavaszt várok, már ami a megszerezhető pontokat illeti – folytatta a szakvezető. – Először arra koncentrálunk, hogy begyűjtsük a nyugalomhoz szükséges 26, vagy 28 pontot és ha ez bekövetkezik, akkor a motiváció fenntartására helyezzük a hangsúlyt. Megítélésem szerint valahol a hatodik és a tizedik hely között állhatunk meg, de természetesen az a célunk, hogy minél feljebb kapaszkodjunk a táblázaton. A végső sorrendet bátran megtippelhetem: az aranyérmes a Győr lesz, a második helyre a Veszprém U21 futhat be, a dobogó harmadik foka a Békés és a Szigetszentmiklós között dőlhet el, utánuk pedig szabad a gazda. Nálunk szakmailag és anyagilag is minden rendben van, ennek jegyében nincs szükségünk nyugtató pirulákra, annak persze nem örülök, hogy a nyitány keretében kétszer is vendégségbe megyünk, jobb lett volna itthon bemutatkozni, persze kesergéssel semmire nem megyünk. Ami a szakmai elképzeléseinket illeti: ősszel néhányszor kapkodva támadtunk, ezen szeretnénk változtatni, tudatosabban akarunk építkezni. Ezt a vágyat köztudottan nehéz megvalósítani, mindenesetre fogadkozunk, megpróbálkozunk vele.



Kézilabda: a férfi NB I/B állása

1. Győri ETO-UNI FKC 15 13 1 1 482–380 27

2. BFKA-Veszprém U21 15 12 1 2 439–380 25

3. Szigetszentmiklósi KSK 15 9 2 4 452–435 20

4. OTP Bank-Pick Szeged U21 15 9 2 4 466–450 20

5. Optimum Solar-Békési FKC 15 9 2 4 443–427 20

6. Mezőkövesdi KC 15 7 5 3 453–411 19

7. KK Ajka 15 7 1 7 394–363 15

8. Ceglédi KK 15 7 – 8 427–398 14

9. Budai Farkasok-Rév 15 7 – 8 424–433 14

10. Debreceni EAC 15 6 1 8 425–424 13

11. Vecsési KK 15 5 2 8 425–447 12

12. Rákosmente KK 15 4 3 8 385–429 11

13. Kecskeméti KS 15 5 1 9 415–460 11

14. Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 15 4 1 10 383–444 9

15. Tatai AC 15 4 – 11 411–459 8

16. ÓAM-Ózdi KC 15 – 2 13 378–462 2