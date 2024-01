Női kosárlabda amatőr NB I Piros csoport, 11. forduló

DVTK U23 – MTK-TFSE II. (Miskolc, DVTK Aréna, vasárnap, 14.00)

Kovács Dénes, a DVTK U23 edzője: – Nagyban befolyásolja majd a meccset, hogy milyen kerettel tudunk kiállni, hogy kikre számíthatunk, hiszen ezen a vasárnapon a felnőtt csapatnak is bajnokija lesz, és náluk, és nálunk is többen bajlódnak kisebb, nagyobb sérüléssel. Lehet, hogy szűk lesz a rotáció, de a legutóbbi meccsen, a Hepp Kupa negyeddöntőjében is az volt, és ennek ellenére sikerült nyerni. Most is hasonlóra készülünk, arra, hogy, akik az előző év végén kevesebb játékperchez jutottak, most több lehetőséget kapnak.