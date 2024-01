A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata csütörtökön 18 órától az Euroliga csoportkörében, a 12. forduló keretében az utolsó hazai mérkőzését játssza, ellenfelük a romániai ACS Sepsi-SIC lesz. Az ünneplés lehetősége benne van a meccsben, lehet, hogy már az első perctől, ha a szerda esti, spanyol csapatok egymás elleni csatájában, hazai pályán a Valencia nem tud nyerni a Zaragoza ellen, mert ez esetben előbbi gárda már nem léphet előre az 5. helyről a tabellán, és ezzel összefüggésben a Diósgyőr tuti résztvevője az EL-rájátszásának. Viszont ha a Valencia nyer, akkor DVTK-nak is győznie kell az erdélyi együttes ellen, és ha ez összejön, utána jöhet a fieszta a DVTK Arénában.

– Az Euroliga csoportkör utolsó hazai mérkőzésen mindenképpen szeretnénk győzni – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Ez nem lesz könnyű, mert a Sepsi egész szépen felvette az EL ritmusát, sokkal jobb meccseket játszanak, mint a sorozat elején. Veszélyes ellenfélnek tartom őket, a kezdő ötösük kifejezetten stabil, megvan, kialakult a játékstílusuk. Abszolút nem csodálkoznék azon, ha zónavédekezéssel próbálkoznának, látván azt, hogy nekünk ez ellen mennyire nem ment Lublinban, az előző Euroliga mérkőzésünkön. Persze biztosan látták a Sopron elleni bajnokinkat is, amikor ezt feladatot sikerrel oldottuk meg.

Sérülések

Érdekesség, hogy a 2023/24-es idényben remekül szereplő diósgyőri női kosárlabdacsapat a mostani évadot is beleérte, a nemzetközi kosárlabda szövetség égisze alatt, a 22. sorozatában egyetlen meccsen, az eddig lejátszott 183 tétmérkőzésének egyikén se dobott még olyan kevés pontot, 37-et, mint a múlt héten szerdán, Lublinban. A negatív rekord eddig az 1999. október 20-án lejátszott Croatia Zagreb (horvát) – DKSK-BC mérkőzés volt (57-46). De a múlt hét szerda már ,,nagyon régen volt”, azóta a magyar bajnoki címvédőt, a Sopron Basket gárdáját 71-65-re győzte le a Diósgyőr.

– Nem múlt el nyom nélkül a Sopron elleni összecsapás, kisebb sérülések nehezítettek a munkánkat, és lehet, hogy csak a meccs napján dől el, hogy kikre számíthatok. Mondanám, hogy ehhez már hozzá vagyunk szokva, ami nem öröm, de próbáljuk majd megoldani a mostani helyzetet is, azt, hogy lehet, hogy lesz olyan játékos, aki nem a saját posztján játszik – mondta Völgyi Péter, aki arra a kérdésre, hogy Garbinon és Tomanon kívül lehetnek-e még további hiányzók, így folytatta: – Garbinnak javul ugyan a sérülése, de még nem tudja vállalni a játékot, Toman pedig hosszú időre esett ki. Nagyon jó lenne, ha a többiekre számíthatnék, de vannak kétségek, kis túlzással egy olyan kosarasunk van, aki tökéletesen rendben van, Kányási Veronika, a csapatkapitány, aki a múlt vasárnap tért vissza. A Sepsi ellen minden erőtartalékunkat elő kell vennünk, hogy győzelemmel tudjuk zárni az Euroliga csoportkör hazai részét. Ebben számítunk a szurkolókra is, most igazán nagy szükségünk van a segítségükre.