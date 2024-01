Nem mindenki vett részt ezen az őszi keret tagjai közül, ugyanis négy labdarúgó távozott Barcikáról. Két nyáron érkezett csatárral, a Győri ETO FC-től kölcsönbe kapott Nicolas Morínigoval, valamint BKV Előrétől igazolt Gyurkó Mátéval szerződést bontott a klub. A kapus Bencze Antalnak az előző év végén lejárt a kontraktusa, vele nem hosszabbítottak, míg a 29 esztendős védő, Szemere Balázs úgy döntött, hogy a családjával Ausztriába költözik, ahol munkát vállal, és mellette amatőr szinten focizik majd, így elköszönt a KBSC-től.

Régi-új játékos is feltűnt a tréningen, a kapus Megyeri Gábor az NB II-es HR-Rent Kozármislenynél töltött kölcsönjátéka után húzott ismét barcikai szerelést. Rajta kívül még egy hálóőr, Tóth Balázs vett részt a KC KBSC első edzésén, vagyis a Diósgyőrrel hírbe hozott labdarúgó még az NB II-es együttes játékosának számít.

És, ha már DVTK: a diósgyőriek öt fiatalja is részt vett az első tréningen, két olyan futballista, akik ősszel, a kooperációs szerződésnek köszönhetően barcikai játékosnak is számítottak, Csatári Gergő és Vincze Dániel mellett Szamosi Ádám, Hetyei Szilveszter és Demeter Milán jelentkezett a KC KBSC első edzésére.

Nem változott

– Az őszi extrának mondható szereplésünk után sem változott a cél, a bennmaradást kell elérnünk, és úgy vélem, hogy az évadban eddig elvégzett munkára lehet alapozni – mondta Csábi József, KC KBSC vezetőedzője, aki az edzői stábban történt változásról is szót ejtett: – Miután kiderült, hogy Vincze Richárd visszatér Diósgyőrbe, szükségünk volt egy új edzőre. Dobos Attila esetleges érkezéséről már nyáron is szó volt, akkor még nem tudtuk őt Marosvásárhelyről elcsábítani, most viszont sikerült. Attilát jól ismerem, korábban már dolgoztunk együtt, és biztos vagyok benne, hogy hasznos munkát végez majd erőnléti edzőként.

A barcikai szakvetetőt az erősítési tervekről is kérdeztük.

– Szeretnénk frissíteni a keretet, vannak posztok, amelyeken ránk férne az erősítés. Támadót akarunk igazolni, az ősszel nem volt klasszikus csatárunk, emiatt egy picit mást kellett játszanunk, ugyanis Morínigót sérülése miatt nem tudtuk használni, viszont a távozásával megüresedett státuszt szeretnék betölteni. Persze, tudom, hogy szinte minden csapat erre a posztra szeretne játékost igazolni, és hogy nem vagyunk egyedül ebben a keresésben, de bízom benne, hogy sikerül megtalálni azt, aki a segítségünkre lehet. Kapus poszton Tóth Balázs maradása egyelőre nem vehető biztosra, Bánhegyi Bogdánra a DVTK vezetőedzőjének, Kuznyecov Szergejnek a nyilatkozata szerint, számítanak Diósgyőrben, remélhetőleg rövid időn belül tisztán fogunk látni ebben a kérdésben. Én örülnék annak, ha valamelyikükre számíthatnánk, és nálunk védene tavasszal, az NB II-es bajnokikon.

A KC KBSC felkészülési meccsei A KC Kazincbarcika SC felkészülési mérkőzései

Január 13. (szombat), 15.00: FC Ajka (NB II) – KC Kazincbarcika SC, Budafokon

Január 17. (szerda): KC Kazincbarcika – Tiszakécskei LC (NB II), Mezőkövesden

Január 20. (szombat), 11.00: KC Kazincbarcika – Budafoki MTE (NB II)

Január 27. (szombat): FC Kosice (szlovák, 1. osztály) – KC Kazincbarcika SC (egyeztetés alatt)

Január 28. (vasárnap): KC Kazincbarcika SC – Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III) (egyeztetés alatt)