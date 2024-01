Nolan Vesey korábban 31 mérkőzést játszott hazája második legerősebb bajnokságában, az AHL-ben, valamint 160 ECHL mérkőzésen is szerepelt. A 28 esztendős támadó érkezésével teljes lett a DVTK Jegesmedvék kerete, új játékos érkezése már nem várható az átigazolási határidő lejárta előtt.



95-ös mezben

Nolan Vesey igazi jégkorongos családból származik, testvére jelenleg is az NHL-es New York Rangers játékosa, édesapja pedig játékosmegfigyelőként dolgozik a világ legmagasabb szintű ligájában. Utánpótlás évei során ponterős játékosnak számított, az USPHL Premier ligában 48 mérkőzésen szerzett 66 pontja után a játékjogát a Toronto Maple Leafs szerezte meg a 2014-es drafton. Ezt követően négy évig a University of Maine egyetemi csapatában szerepelt, majd pedig Észak-Amerika második legerősebb ligájába, az AHL-be igazolt, ahol összesen 31 mérkőzésen kapott lehetőséget. 2018 és 2023 között 160 ECHL mérkőzésen játszott, ezeken pedig 30 gólt és 58 gólpasszt jegyzett. A legutóbbi idény során a Worcester Railers meghatározó játékosa volt, 51 mérkőzésen szerzett 32 pontjával. Miskolcra a szombati napon fog megérkezni és hamarosan be is mutatkozhat az Erste Ligában a DVTK Jegesmedvék 95-ös mezszámában.



Bostoni srác

– Az átigazolásommal kapcsolatos megbeszélések nagyon gyorsan és profi módon zajlottak, amiért hálás lehetek a klubnak és a General Managernek. Bostoni srácként Steve Kasper személye sokat jelent számomra, a mi környékünkön ő egy nagyon ismert személyiség, megtiszteltetés lesz, hogy a játékosa lehetek. Hamar kiderült számomra, hogy egy jó közegbe fogok érkezni, ahol mindenki elhivatott annak érdekében, hogy sikeres legyen a csapat. Azon fogok dolgozni, hogy hamar beilleszkedjek a csapatba és felvegyem az európai játékstílust, valamint nagyon várom már, hogy a hazai szurkolók előtt bemutatkozhassak – nyilatkozta Nolan Vesey.



Névjegy

Nolan Vesey

Születési hely: Boston, Massachusetts, USA

Születési idő: 1995. március 28.

Súly: 84 kg

Magasság: 183 cm

Poszt: csatár / balszélső

Mezszám: 95



Pályafutása

2023/2024 DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2022/2023 Worcester Railers (ECHL)

2021/2022 Worcester Railers (ECHL) , Springfield Thunderbirds (AHL)

2018-2020 Bakersfield Condors (AHL), Wichita Thunder (ECHL)

2014-2018 University of Maine (NCAA)

2013/2014 South Shore Kings (USPHL Premier)



A képen: Nolan Vesey Fotó: Katie Morrison