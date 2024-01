Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 17. forduló

Agrofeed UNI Győr – Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK (Győr, péntek, 19.00)

Lekli József, a Phoenix KK vezetőedzője: – Hazai pályán elég erős a Győr, és az idei szezonban is jól szerepelnek. Egy fiatal, egyetemistákból álló csapatról beszélünk, amelynek igazi magas embere nincs, ezért sokat futnak, gyorsan próbálnak játszani, üres elzárásokkal, törekednek a triplákra, mindezekkel igyekeznek kompenzálni a szerkezeti hátrányt. Nehéz belőlük felkészülni, mert az egyes poszttól kezdve az ötösig mindenki játszhat mindenhol, illetve a csarnokuknak is meg van a maga sajátossága, amit jól használnak. Nem számítok könnyű mérkőzésre, a feladat körülbelül ugyanaz, mint volt előzőleg a paksiak ellen, hogy próbájuk meg minimalizálni a hármas kísérleteiket, és lassítsuk a játékukat. A váltásos védekezésük ellen megfelelő döntéseket kell hoznunk, mindezt negyven percen keresztül, akkor van esélyünk. Bízom abban, hogy tudjuk azokat az energiákat mozgósítani, mint legutóbb tettük, hozzuk azt a hozzáállást is, és akkor győztesen jöhetünk haza.