,,Három másik külföldről érkezett játékos is van próbajátékon, akik sorsa a következő napokban dől el." – adta hírül a szlovák labdarúgó élvonalban szereplő FC Kosice honlapja. Ugyan a klub ezen futballisták neveit nem hozta nyílvánosságra, azonban a kassaiak által közölt fotókon egyértelműen látszik, hogy az egyik közülük a gaboni támadó, Jeremie Obounet. A Diósgyőrbe egy éve, 2023. január 25-én igazolt csatár az előző szezonban 15 találkozón 4 gólt szerzett az NB II-es DVTK-ban, az NB I-ben ezidáig csak 7 összecsapáson kapott minimális lehetőséget Kuznyecov Szergej vezetőedzőtől, aki nem is vitte el a spanyolországi edzőtáborba. Obounet tehát az FC Kosicénél próbázik, hétfőn még orvosi vizsgálaton is részt vesz, s ezt követően dőlhet el, hogy a nyárig, június 30-ig a felvidékieket erősíti-e kölcsönben.

Arról már írtunk, hogy a szlovák sárga-kékek a napokban kapust igazoltak, a portugál Cristiano Figueiredo személyében, így biztos, hogy a Diósgyőr hálóőre, Karlo Sentic (aki kölcsönben van Miskolcon a horvát Hajduk Split-től) nem Kassán folytatja pályafutását.