Január 19. és 21. között rendezték meg a horvátországi Samoborban a Horvát Open nemzetközi karate-versenyt, amelyen a környező országok korosztályos karatékái a februári grúziai kadet, junior és U21-es Európa-bajnokságra való felkészülés részeként léptek tatamira. A miskolci Justitia Fuji-Yama SE három versenyzője vett részt a megmérettetésen, akiket Kis Virág kísért el edzőként.

A junior férfi kata versenyszámban a korosztályos Eb-re készülő Bérczes Botond és klubtársa Elekes Máté versenyezett. A 2024. január 1-től bevezetett új WKF szabályrendszernek megfelelően egyenes kieséses rendszerben vigaszággal került lebonyolításra a verseny. Elekes Máté (Ohan Dai, 24,7 pont) az olasz Nicolo Putelli (Gojushiho Sho, 23,7 pont) ellen kezdett. A 8 között az ukrán Ivan Bilous (Kanku Sho, 24,3 pont) volt a vetélytársa Máténak (Anan Dai, 24,4 pont). Az elődöntőben Filip Denis (Chibana No Kushanku, 24,8 pont) ellen a Paiku katát járta el, amelyre 23,9 pontot kapott, így a bronzéremért küzdhetett tovább. A miskolci versenyző az Anan-t mutatta be, míg macedón ellenfele, Marko Poptodorov a Gankaku-t járta. Csupán egy tized különbséggel maradt alul Máté, így az előkelő 5. helyen végzett. Bérczes Botond az Ohan Dai-jal (23,5 pont) kezdett a szlovén Benjamin Mesanovic Gojushiho Dai-jával (22,4 pont) szemben, majd az olasz David Enpi Panfile (20,7 pont) katájára a miskolci versenyző Papuren-t (23,6 pont) mutatott be. Az olasz Edoardo Baroni (Ohan, 23,1 pont) ellen az Anan Dai-jal (24,2 pont) lépett tatamira Botond. Az elődöntőben Gulyás Gergely (UTE, Suparinpei, 24,8 pont) volt Botond ellenfele (Suparinpei, 25,0 pont), amelyet megnyerve Denis Filip szlovák válogatottal kellett megküzdenie az aranyéremért. Denis a Suparinpei-t mutatta be, amelyre 24,7 pontot kapott, míg Botond a Chibana No Kushanku-t járta, amelyet 24,3 ponttal díjaztak a bírák, így a miskolci fiú ezüstérmet szerzett.

Mindketten az Ohan Dai-t

A felnőtt korosztályban három miskolci lépett tatamira. Elekes Máté a rutinos Denis Filip ellen kezdett: mindketten az Ohan Dai katát járták. A szlovák 24,4 pontot, Máté 23,8 pontot kapott a bíróktól. Mivel az elődöntőben Denis kikapott, így Máté számára nem volt vigaszág. Szilágyi Gergő a másik ágon 22,4 pontot kapott Luka Senjug Maks horvát versenyző pedig 22,1 pontot az Anan katára, így Gergő bejutott a legjobb 8 közé. Következett a felnőtt szlovák bajnok Roman Hrcka, és mindketten az Ohan Dai-t mutatták be, a miskolci versenyző 22,6-ot, ellenfele 23,9-et kapott, így ő jutott az elődöntőbe. Bérczes Botond az Anan Dai-t járta a bolgár Angel Angov Papuren-je ellenében, Botond 23,3 pontot, míg a bolgár karatés 22,7 pontot gyűjtött. Az elődöntőben Roman Hrcka következett, aki a Chibana No Kushanku-t, míg Botond a Suparinpei-t mutatta be. 23,7 és 23,1 volt a bírói pontszám a szlovák bajnok javára. A vigaszágon a két miskolci versenyző, Szilágyi Gergő és Bérczes Botond küzdött meg a bronzéremért. Szilágyi a Suparinpei-t, Bérczes pedig az Ohan Dai-t mutatta be, a bíró döntés pedig 1 tizedes szoros győzelmet hozott Bérczes Botond számára, így ő állhatott fel a dobogó harmadik fokára, míg Szilágyi Gergő az ötödik helyet szerezte meg.

Bérczes Botondra a korosztályos Európa-bajnokság előtt egy válogatott edzőtábor vár Mátraházán, ami után két hét múlva tartják meg a kontinensviadalt. ÉM