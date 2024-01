A díszvendég Mészöly Géza egykori válogatott játékos, a legendás Mészöly Kálmán fia volt.

A végeredmény: 1. Tállya Old Boys, 2. Tűzoltók Old Boys, 3. Szepsi Old Boys, 4. Encs Old Boys, 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, 6. Kolorcity Kazincbarcika FC, 7. Internacionáli Kosice (szlovákiai), 8. Encsi Rendőrkapitányság.

Legjobb mezőnyjátékos: Mató Gergely (Tállya Old Boys).

Legjobb kapus: Novák Richard (Szepsi Old Boys).

Gólkirály: Márkus Krisztián (Encs Old Boys) 3 góllal.

(Képriport és érdekességek később.)