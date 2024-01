Újabb szakaszhatárhoz érkezik a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A piros-fehérek a sportág legrangosabb európai kupasorozatában, az Euroligában, a csoportkör utolsó mérkőzésén a címvédő, a török Fenerbahce otthonában lépnek pályára, 17.00-tól. Azonban ezzel a mérkőzéssel nem ér véget a diósgyőri együttes számára a sorozat, ugyanis a második Euroliga szezonjuk végén, a rájátszásban is részt vesznek, köszönhetően annak, hogy a csoport első négy helyének egyikén végeznek, ami a 8 közé jutást jelenti.



A 2. hely

A DVTK Hun-Therm jelenleg a 2. helyen áll az A-csoportban, és ezt a pozíciót abban az esetben biztosan megőrzi, ha nyer a Fenerbahce vendégeként. Ez kisebb csoda lenne – függetlenül attól, hogy a törökök számára már nincs különösebb tétje ennek az összecsapásnak, hiszen mindenképpen az első helyen végeznek a csoportban, de ezzel együtt is – a meccs esélyese, a török szupercsapat, így annak a nagyobb a valószínűsége, hogy a diósgyőri gárda alulmarad a mostani összecsapáson. Amennyiben vereséget szenved a magyar bajnokság listavezetője, akkor az olasz Schio együttesének eredményétől függ, hogy megőrzi-e a csoport 2. helyét. Ha a spanyol Valencia BC vendégeként nem tud nyerni a Vicenza megyei csapat, akkor a Diósgyőr lesz a csoport másodikja. Ennek a helyezésnek azért van jelentősége, mert a rájátszás első körében, a negyeddöntőben, a február 21-én kezdődő, két nyert meccsig tartó párharcban többszöri pályaválasztói jogot érhet, ugyanis az Euroliga csoportok első két helyezettjei hazai környezetben szerepelnek az első mérkőzéseken, és amennyiben szükség van harmadik találkozóra, akkor azokra is az otthonukban kerül sor.

A 3. hely

Az biztos, hogy a DVTK Hun-Therm harmadiktól rosszabb helyen nem zárhat a csoportjában – bár a spanyol Casademont Zaragoza pontszámban még beérheti őket, de mivel pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény dönt, és ebben az összevetésben a Diósgyőr a jobb, – így ha a piros-fehérek számára a rosszabb forgatókönyv valósul meg, azzal, hogy kikapnak Fenerbahcétől, és a Schio nyert a Valencia otthonában, akkor a 4 közé jutásért a törtök Cukurova Basketbol Mersin vendégeként kezdik a rájátszást. Ha viszont 2. marad a Diósgyőr, akkor még a B-csoport utolsó körének eredményeitől függ, hogy ki ellen játszik. Ha a francia Villeneuve d'Ascq LM hazai pályán legyőzi a lengyel GHM BC Polkowicét, akkor gallok ellen folytatják, ha nem, akkor a spanyol Perfumerias Avenida lehet a negyeddöntős ellenfelük, amennyiben otthonukban a Serco Uni Győrt kétvállra fektetik.

A meccs

A diósgyőri csapat vezetőedzőjének, Völgyi Péternek elsőként azt hoztuk szóba, hogy kisebb csoda lenne, ha a Fenerbahce otthonában nyerni tudnának, amire így reagált a szakvezető:

– Az biztos, hogy a kiváló erőkből álló török együttes is kemény sorozatban van, és szerintem hozzánk hasonlóan ők is fáradtak. Igaz, hogy ők erősítettek, visszatért hozzájuk, a WNBA egyik ismert játékosa, Napheesa Collier, úgyhogy a keretük bővebb lett, de nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk. A legutóbbi két idegenbeli mérkőzésünknek egyaránt az elejét rontottuk el, és a három hét múlva esedékes Euroliga negyeddöntő előtt, ezt a meccset arra szeretnénk felhasználni, hogy ezen változtassunk. Azt pedig a mérkőzés képe eldönti majd, hogy mennyi esélyünk lesz a győzelemre. Az ellenük Miskolcon lejátszott mérkőzésen, amíg emberfogást alkalmaztak, addig vezettünk, amikor átálltak zónára, azzal megfojtották a meccset. Számítunk rá, hogy emlékezni fognak erre, illetve ezen túlmenően megbeszéltük a lányokkal, hogy a nagyon kemény sorozatban, amelynek során zsinórban a negyedik idegenbeli mérkőzésünket játsszuk, változtatunk a rotáción. Mindenki 5-6 percet lesz a pályán egyhuzamban, ez alatt kell majd a maximumot nyújtani. Tesszük mindezt annak reményében, hogy ezáltal pörgősebb lesz a játékunk. Ezek mellett lesznek külön feladatok, arra való tekintetettel, hogy a török csapat a kontra támadásokban nagyon erős, emiatt is ők az esélyesek, de szeretnénk jól beosztani az energiáinkat, hogy megakadályozzuk őket, a támadólepattanók megszerzésében, és a gyors akciók vezetésében.

A diósgyőri csapat hétfőn délután szállt repülőgépre, és az Isztambulba érkezést követően, a reptérről egyből a meccsnek helyszínt adó csarnokba mentek, edzésre. Nem tartott a piros-fehérekkel az ausztrál Garbin, aki a mostani meccset követő közel három hetes szünet után térhet vissza a pályára, sérülését követően.

Női kosárlabda Euroliga A-csoport

Az A-csoport 14. fordulójának programja, január 30. (kedd), 17.00: Fenerbahce – DVTK Hun-Therm, 19.45: Valencia BC – Beretta Famila Schio, 19.45: Casademont Zaragoza – Polski Cukier AZS UMCS Lublin, 20.00: Lyon DLC ASVEL Feminin – ACS Sepsi-SIC.

Az A-csoport állása

1. Fenerbahce 13 11 2 1103-838 24

2. DVTK Hun-Therm 13 9 4 856-821 22

3. Beretta Famila Schio 13 9 4 936-864 22

4. Casademont Zaragoza 13 8 5 847-826 21

5. Valencia BC 13 7 6 904-877 20

6. LDLC ASVEL Feminin 13 4 9 927-1002 17

7. ACS Sepsi-SIC 13 2 11 846-1014 15

8. PC AZS UMCS Lublin 13 2 11 757-934 15



Női kosárlabda Euroliga B-csoport

A B-csoport 14. fordulójának programja, január 30. (kedd), 19.30: Cukurova Basketbol Mersin – ZVVZ USK Praha, 20.30: Villeneuve d'Ascq LM – KGHM BC Polkowice, 20.30: Perfumerias Avenida – Serco UNI Győr, 20.30: Virtus Segafredo Bologna – Basket Landes.

A B-csoport állása

1. ZVVZ USK Praha 13 11 2 979-858 24

2. Cukurova Basketbol Mersin 13 9 4 905-871 22

3. Villeneuve d'Ascq LM 13 7 6 958-913 20

4. Perfumerias Avenida 13 7 6 887-880 20

5. Virtus Segafredo Bologna 13 6 7 921-933 19

6. KGHM BC Polkowice 13 6 7 954-985 19

7. Basket Landes 13 4 9 890-958 17

8. Serco UNI Győr 13 2 11 958-1054 15