A végeredmény:

1. Fekete Sereg (Kesznyéten)

Csapattagok többek között: Irhás Ignác, Titkó Gergő (Socca Magyar Válogatottak)

2. MB Kandalló (Nyíregyháza)

3. DKV-Industry (Karcag)

4. No Name (Rakamaz)

Csapattagok többek között: Csiki Norbert, Nagy Tibor (közelmúltbeli NB I-es játékosok UTE, DVTK, MTK)

Különdíjak

Legjobb játékos: Csáki József (MB Kandalló)

Legjobb kapus: Venczel Bálint (Kovalik Pince)

Legjobb fiatal játékos: Galambosi Kevin (No Name)

Gólkirály: Titkó Gergő (Fekete Sereg) 8 góllal

Adatok, számok, tények

Nézőszám: 300

Szervezői csapat: 10 személy

Közel 400 játékos, 28 csapatból, 5 vármegyéből, 20 településről

A díjakat Posta György, Tokaj város polgármestere, a torna fővédnöke adta át

NB I-es (korábbi) játékosok száma: 5 (Minczér Tibor, Irhás Ignác, Csorba Szabolcs, Nagy Tibor, Csiki Norbert)

Jelenlegi Socca Magyar Válogatottak: Titkó Gergő, Irhás Ignác

Futsal NB I (korábbi): Kántor Tamás

Összesen 50 üveg bort osztottak ki a díjazottaknak (Illés Pince, Murci, Paulay Borház, Sauska, Demeter Zoltán, Kovalik Pince, Hangavári Borászat, Dereszla, Lánczi Sándor)

Összesen 14 tombolanyereményt sorsoltak ki, közte 5 csillagos wellness pihenéssel több szállodában is, éttermi ajándékutalványokat, ajándékcsomagokat, nagy értékű borokat, vásárlási utalványokat a miskolci foci cipőboltba.

A szervezők köszönik az Észak-Földgép Kft. tulajdonosának, ifj. Hubert Andrásnak az évek óta tartó támogatást!

Első alkalommal rendezték a tornát a Socca Hungary égisze alatt, a szövetség alelnökének, Móré Bendegúznak is köszönik a bizalmat és támogatást! Minden tokaji magánvállalkozónak és céges partnerüknek szintén köszönik a bőkezű felajánlásokat!

2025-ben újra megrendezik a tornát, melyet terveik szerint 3 naposra bővítenek és hamarosan jelentkeznek a dátummal.

Az idén még jelentkeznek a már megszokott 3+1-es teremfocival Bodrogkeresztúron, február 10-én.

A képeken: az első helyezett együttes és a többi csapat, valamint a különdíjasok | Fotók: olvasónk