A labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő – jelenleg utolsó, tizenhatodik – Edelény-Borsodszernél változás történt az edző személyét illetően. Szlifka Csaba, az eddigi tréner egy ,,lépést hátra lépve" asszisztens edző lett, míg a vezetőedzői posztot Sándor Zsolt helyi Bozsik kordinátor tölti be. Utóbbi szakember másfél év után tér vissza ebbe a szerepkörbe, ahonnan 2022 nyarán, az edelényiek akkori vármegyei I-es búcsúja után köszönt el. A szakmai stáb tagja még Kócsi József szakmai vezető is.

Az edelényieknek már van két új téli igazolásuk: Galambvári Gergő kapus, Mezőkeresztesről, akinek Tiszaújvárosban voltak NB III-as percei is, illetve Sikur Péter csatár, ő legutóbb Bánhorvátiban játszott, de előtte évekig Edelényben. A keret bővült még az első őszi bajnokin megsérült, térdműtét után visszatért, és már rendesen edző Kakuk Krisztiánnal (védő), valamint Bodnár Dáviddal (védő), aki az első fél évben családi okok miatt keveset játszott, de már ő is teljes erővel készül a tavaszi folytatásra.