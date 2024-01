Csütörtökön írt arról az Észak-Magyarország, hogy információi szerint Lukács Dániel (aki visszaigazolt Kecskemétre) után újabb távozója lesz, lehet a DVTK élvonalbeli labdarúgócsapatának, mégpedig Marin Jurina, aki a fővárosba, az MTK-hoz távozik.

Pénteken délelőtt azt közölte a Diósgyőr, hogy ,,... A DVTK elfogadta az MTK legutolsó ajánlatát, és miután a labdarúgó is megegyezett a kék-fehérekkel, értékesítette Marin Jurina játékjogát. A támadó 2023 nyarán szabadon igazolható labdarúgóként érkezett, most pedig átigazolási díj ellenében távozik."

Jurina a DVTK mezében az NB I-ben hét mérkőzésen egy gólt szerzett, valamint a Magyar Kupában egy mérkőzésen lépett pályára, és akkor fel is iratkozott a gólszerzők közé.

A légióst egyébként megműtötték novemberben, miután egyre többször fájt a térde, amit hiába pihentetett.