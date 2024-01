A női kosárlabda NB I 17. fordulója keretében, vasárnap este a listavezető DVTK Hun-Therm együttese a bajnoki címvédő Sopron Basket csapatát fogadta Miskolcon, a DVTK Arénában.

Két hónappal

Az alapszakasz utolsó előtti körét azért hozták előre, két hónappal, mert márciusban a magyar női 3x3-as válogatott olimpiai selejtezőt játszik, és emiatt akkor szünet lesz a bajnokságban.

A mostani rangadó résztvevői közül a Diósgyőr szerdán a lengyel bajnok otthonában játszott Euroliga csoportmeccset, amelyen kikapott, a Sopron viszont egész héten erre az összecsapásra készülődhetett, ugyanis ők ebben az évadban egyik nemzetközi kupasorozatban sem indultak. A hazaiaknál hiányzott a hétközi mérkőzésen, Lublinban súlyos sérülést szenvedett Toman Petra (emiatt elmaradt a testvércsata, a soproni Toman Dóra egyedül képviselte a családot a pályán), és Garbin sem tudott keretben lenni, mert ő sem volt egészséges.



Oláh F. triplái

Jobban sikerült a start a Sopronnak (0-4), így fehér mezes hazaiaknak kapaszkodniuk kellett. Távoli dobásokkal próbálkozott a Diósgyőr, de ezek nem igazán sültek, 6 perc alatt csak egy ilyen ért célba, és mert máshonnan sem jöttek a pontok, a Sopron vezetett (6-12). A vendégek a kezdő ötösüket csak a 8. percben bontották meg, ekkor állt be hazai oldalon Kányási is, aki több hónapos kihagyás után tért vissza, góllal (13-18). A frissebbnek tűnő lila mezesek, Turner vezérletével hét pontos fórral zárták az első menetet (13-20).

A második negyed elején előbb Oláh F. majd Kányási hármasa ért célba, és ezzel visszajött a meccsbe a Diósgyőr (21-24). Aztán a 14. percben megint a fiatal Oláh F. volt eredményes, egymás után kétszer, távolról, és ezzel a piros-fehérek a meccs során először előnyhöz jutottak (27-24). Időt is kért a vendégek edzője, de ez sokat nem segített csapatán, így nem sokkal később a második szünetét is kivette (33-28). A jól védekező hazaiak tartották az előnyüket, de a játékrész utolsó percében felzárkózott a Sopron, Sitku triplájával (35-33).

Hármasokkal

A harmadik negyedben előbb egyenlített a Sopron, majd Sitku hármasával visszavette a vezetést, aztán amikor a a 23. percben utóbbi játékos egy leindítás végén a palánk alól is betalált, a hazaiak időt kértek (37-40). Kányási egalizáló hármasa után Turner, majd Jovanovic dobott távolról gólt (43-43). Ám ezután a vendégek következtek, és mivel pontosabban dobtak, Brooks vezérletével egy 7-0-s szériával eltávolodtak a Diósgyőrtől (43-50). Nem sokkal később a meccs folyamán először becserélt Tenyér adott ziccerpasszt Tadicnak, majd egy jó blokk után a leinduló Lelik is megszerezte első pontjait a mérkőzésen, amire soproni pauza volt a válasz (49-50). A negyed végén Lelik egy hármassal egyenlített, majd Charles a triplavonalról elengedett dobással szerzett örömet a hazai szurkolóknak (54-52).

Az utolsó tíz perc elején Kányási csapata kilencedik trojkáját tolta be a gyűrűbe, majd valamivel később Aho N. is bevágta a meccsen az első hármasát (60-56). Óriási csata dúlt a pályán minden centiméterért, a kiszorítósdiban Jovanovic után Aho N. is akciógólt szerzett, így a 36. percben időt kért a soproni szakvezető (64-56). Egy minutumon belül Völgyi edző is ugyanezt tette (65-60), ami után Lelik szerzett lélektanilag fontos hármast. Innen pedig már szépen elaraszolt a győzelemig a triplákban erősebb Diósgyőr, a hazai drukkerek nagy boldogságára.

A DVTK Hun-Therm nagy csatában őrizte meg bajnoki veretlenségét, és lelkiekben nagyot erősödött a csütörtöki, Sepsi elleni, hazai Euroliga mérkőzés előtt.

DVTK Hun-Therm – Sopron Basket 71-65 (13-20, 22-13, 19-19, 17-13)