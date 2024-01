Most viszont újra ott vannak a körforgásban, a legalacsonyabb szinten, a vármegyei III. osztály Dél csoportjában, a 2023/2024-es évad felénél vezetik a csoport táblázatát.

– A korábbi években többször próbáltuk újjászervezni a focicsapatot, de az általunk kezdeményezett próbálkozások kudarcba fulladtak – kezdte Horváth Ferenc, SE-elnök. – Ennek az az egyszerű oka, hogy nem lehet úgy csapatot szervezni, amíg azt a vezetők próbálják megtenni. A csapatnak a játékosok a meghatározó személyei, így ha a csapattagok a focit nem szívvel-lélekkel játszák, akkor nem lesz maga a csapat sem eredményes. 2023 év elején a helyi fiatalok kezdeményezésére alakult meg a jelenlegi csapatunk. Mivel ők voltak a kezdeményezők, tulajdonképpen önszerveződött a csapat, nyilván kellett hozzá az érettebb felnőttek – jelenleg edzők – segítsége. A helyi fiataloknak igénye volt a labdarúgásra, olyan elfoglaltságot, szórakozási lehetőséget kerestek, amely által nemcsak ők tudnak kikapcsolódni, de a településük lakóit is tudják szórakoztatni, tulajdonképpen új közösséget teremtettek Kenézlőnek. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a jelenlegi 26 játékosunk közül sokan az addigi megyei II. csapatban való posztjukat adták fel azért, hogy Kenézlő csapatában játszanak. Mi, a megyei II. csapatokkal ellentétben nem tudunk a játékukért fizetni, tehát ingyen fociznak nálunk.

Nem egyszerű

A sportegyesület vezetője ezután így folytatta:

– Egyéb tényezők is szerepet játszottak a sportegyesület újjászervezésében. 2023-ban elkészült a műfüves pályánk, melyre régóta igény mutatkozott. Esténként sokan sportolnak, nemcsak a foci iránt érdeklődők, hanem a baráti társaságok egyaránt. Ennek az együtt sportolásnak, a hangulatos időtöltésnek és a barátságok kialakulásának is szerepe volt abban, hogy a srácok elhatározták, hogy helyben, Kenézlőn hozzanak létre focicsapatot. Nemcsak a fiatalok motivációja kellett hozzá, hanem a helyben élő vállalkozó, Kurucz Szabolcs kezdeményezése az újraszervezésre, hiszen ő ajánlotta fel, hogy a szabadidejét is feláldozza azért, hogy szakmailag segítse és támogassa a csapatot. Az első eligazításon felkértem Pápai Attilát, hogy legyen az egyesület edzője, aki ezt örömmel elvállalta. Jelenleg hárman vállvetve visszük a csapat irányítását, a feladatokat megosztjuk egymás között. Örömmel vettük, hogy a 2018-2019 csapatból sokan visszatértek hozzánk. Az igazoltatások során az volt az elsődleges célunk, hogy a bodrogzugi-térség négy faluja – Kenézlő, Györgytarló, Viss, Zalkod – adja a fő gerincét a csapatnak, ez teljes mértékben megvalósult. Az évekkel ezelőtti eset megtanított minket arra, hogy mire van szüksége a srácoknak, a csapatnak, a községnek, ami, mint kiderült, nem feltétlenül a pénz. Kis költségvetésű település révén nem egyszerű a finanszírozása egy focicsapatnak.

Borsodivánka, Mályi II

Arra a kérdésre, hogy meglepetésként, vagy realitásként értékelhető a csapat első helye az őszi szezont követően, az elnök, aki a település polgármestere is egyben, az alábbi választ adta:

– Az őszi szezonban elért eredmény teljesen reális. A rutinos játékokunk túl a lelkesedésük viszik előre a csapat tagjait. Azonban meg kell jegyeznem, hogy sokat jelent számunkra az a szurkolói bázis, akik megjelennek a meccseken és buzdítják a játékosokat. A nagyobb városok 50-70 fős szurkolóihoz képest a mi 1117 fős lakosságunk közül minden meccsen 150-200 szimpatizáns lelkesíti a csapattagokat és ők saját költségükön idegenbe is elkísérik a játékosokat. A csapatban mindenki munkahellyel rendelkezik és öt játékos kivételével mindannyian helybeliek. Hetente kétszer adunk lehetőséget műfüves pályán edzeni, ettől több nem várható el a munkahellyel és családdal rendelkezőktől. Őszintén mondhatom, kitűzött célunk az első hely megszerzése és azt követően a vármegyei másodosztályba való bekerülés. A Borsodivánka SE-t és Mályi FC II.-t vetélytársainknak tekintjük, de tartani és félni nem fogunk a jövőben sem egyik egyesülettől és csapattól sem. A tárgyi feltételek eddig is adottak voltak: jó minőségű futballpálya, megfelelő öltözők, mezek. Az anyagi feltételeket teljes mértékben Kenézlő Község Önkormányzata biztosítja. A pálya és az öltöző karbantartását a hivatalnál dolgozók végzik, a mezek beszerzésének költségét az önkormányzat vállalja, a csapat idegenbe való elszállítása a település buszával történik. Jövőbeli terveink között szerepelnek a tárgyi feltétek további bővítése, az egyenmelegítő beszerzése. Figyelünk arra, hogy a csapat ne csak a meccsek és az utazás során legyen együtt, ezért minden meccs után a Kenézlői Konyha dolgozói meleg ételt biztosítanak a játékosoknak, így baráti körben tudják kielemezni az adott meccset és jó hangulatban tudják tervezni a jövőt.

Összekovácsolja

Kíváncsiak voltunk arra is, vajon amennyiben megtartanák a pozíciót, vállalnák-e a vármegyei II-ben való indulást, tudnák-e biztosít a szükséges hátteret.

– Természetesen vállalnánk a vármegyei II-ben való indulást, hiszen ez a legnagyobb célunk – hangsúlyozta Horváth Ferenc. – A feletételek ehhez adottak, így azok biztosítása nem jelentene gondot, ehhez a szakmai, személyes és önkormányzati segítségnyújtás sem marad el. Nekem polgármesterként nemcsak kötelességem, hogy támogassam őket, de örömmel is nyújtok segítséget, hiszen a csapat Kenézlőt, a kenézlői közösséget és a település lakosságát is összekovácsolja. Ezúton is köszönöm a csapat tagjainak, az edzőknek és a szurkolóknak a lelkes ösztönzését, támogatását.

A Dél csoport állása

1. Kenézlő SE 11 10 – 1 71-13 30 2. Borsodivánka SE 11 9 1 1 33-15 28 3. Mályi FC II. 11 8 – 3 42-19 24 4. Sajósenye SE 11 6 2 3 44-29 20 5. Taktaszada KSE 11 6 1 4 31-24 19 6. Főnix SE Hejőszalonta 11 6 – 5 33-39 18 7. Titán SE Szentistván 11 4 2 5 29-20 14 8. Tard SE 10 4 – 6 32-33 12 9. Tiszabábolnai SE 11 3 1 7 23-42 10 10. Bekecs-Főnix SE 11 3 1 7 19-44 10 11. Mezőnyárád SE 11 2 – 9 20-46 6 12. Sajóörös KSE 10 – – 10 8-61 0 13. KKFC Mezőcsát II. kizárva A Sajóörös – Tard mérkőzést március 2-án rendezik.

A kenézlői gólszerzők 18 gólos: Czibóka Roland 15 gólos: Bilku Imre 12 gólos: Egyed Balázs 8 gólos: Czibóka Norbert 4 gólos: Tóth Dávid 3 gólos: Bandor Renátó, Czibóka Szilveszter, Horváth Gergő 2 gólos: Horváth Bálint 1 gólos: Balogh Bálint, Balogh Mihály, Szemán Gergely