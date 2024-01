A DVTK Jegesmedvék együttese a jégkorong Erste Liga 29. fordulója keretében pénteken 18 órától a Dunaújvárosi Acélbikák vendégeként küzd a pontokért, míg a 30. kör már a népkerti jégcsarnokban éri a diósgyőrieket, akik vasárnap 18 órától a Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club gárdájával csapnak össze.



A későbbi menetrend

A mezőny közeledik az alapszakasz végéhez, a Macik február 4-én vívják 36., utolsó meccsüket. A csapatokat a helyezések alapján két ötös csoportra osztják, ahol még egyszer játszanak a csoportbeli ellenfelekkel hazai pályán és idegenben. Ez tehát további nyolc mérkőzést jelent, amely szintén az alapszakasz része és az itt elért eredmények is beleszámítanak az alapszakasz tabellájába. A két csoportot a kígyóelv szerint alakítják ki – ezt alkalmazza az IIHF is a férfi világbajnokság csoportbeosztásánál –, így lehet a leginkább kiegyensúlyozott. Az egyik ötösbe kerül az 1., a 4., az 5., a 8. és 9. helyezett, míg a másikba a 2., a 3., a 6., a 7. és a 10. Négy-négy mérkőzést tehát biztosan játszik egymással minden csapat, az azonos csoportba kerülők pedig összesen hatszor találkoznak. Az alapszakasz így végül 44 fordulóból áll majd, ennek végével és az utolsó két helyezettnek véget ér az idény, miután megszűnik a rájátszás-kvalifikáció. A negyeddöntő párosítása nem választás alapján alakul ki, hanem a helyezések szerint: az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel játszik a továbbjutásért. A folytatásban is az alapszakaszban elért helyezések számítanak, mindig a legmagasabban rangsorolt továbbjutó játszik a legalacsonyabbal.

– Újabb fontos hétvége vár ránk, most hat nagyon fontos pontot lehet begyűjteni – mondta Steve Kasper, a Jegesmacik kanadai nemzetiségű vezetőedzője. – A tabella alapján egy top- és egy alsóházi csapat ellen kell bizonyítanunk, de nem az elfoglalt helyezések alapján készülünk, hanem a saját teljesítményünk maximumát szeretnénk a jégre tenni. Ebben viszonylag hátráltat minket, hogy Lövei Dávid és Vladislav Kuleshov sérülés miatt továbbra sem bevethető, valamint betegség és sérülés miatt további kérdőjeles játékosok találhatók a keretünkben, például még nem tudjuk, hogy Szirányi Bence szerepeltetésére számíthatunk-e.



Jégkorong: az Erste Liga állása

1. FTC-Telekom 26 16 3 2 5 108–63 56

2. Budapest Jégkorong Akadémia HC 26 13 3 4 6 98–76 49

3. Újpesti TE 27 14 2 1 10 82–74 47

4. Corona Brasov 27 13 3 – 11 83–76 45

5. Sport Club Csíkszereda 27 12 1 5 9 99–95 43

6. Gyergyói Hoki Klub 27 11 3 3 10 94–91 42

7. DVTK Jegesmedvék 28 9 5 3 11 82–95 40

8. Debreceni EAC 27 9 3 2 13 79–92 35

9. Dunaújvárosi Acélbikák 29 7 – 4 18 71–100 25

10. FEHA19 26 4 4 3 15 50–84 23