,,Focizzunk 1 millióért" címmel rendeztek jótékonysági gálamérkőzéseket a Szivárvány az esőben alapítvány javára vasárnap délután Debrecenben, a Hódos Imre Sportcsarnokban.

Az eseményen a Diósgyőr is képviseltette magát, ugyanis az Ultras Diósgyőr csapata két meccset is vívott: egyrészt 3-1-re kikaptak a DVSC Legendák alakulatától, másrészt 1-0-s vereséget szenvedtek az Ultras DVSC együttesétől. A lelátókon több százan voltak jelen, a diósgyőrieket mintegy 60 társuk bíztatta ,,élőben", felharsantak a jól ismert rigmusok, nagyon baráti volt a légkör a két szurkolótábor között. Az eseményen voltak egyéb betétszámok is, így például volt bemutatómeccs a DVSC U7, illetve a DVTK U7 között, két-két csapattal, 3 a 3 ellen.