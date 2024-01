A négyszeres egyéni magyar bajnok kolosszus – akit a nagyközségben Mád büszkeségének hívnak – rendkívüli versenyszezonra készül. Februárban a Strongman Champions League keretében finnországi jeges megmérettetés vár rá, áprilisban pedig, már újdonsült apaként, a hazai közönség előtt szerepelhet, szintén a patinás sorozat állomásán.

Mínusz 30 fokban

– A fiam, ifjabb Juhász Péter január 9-én jött napvilágra – mondta az erőművész, majd hozzátette: – Nagyon jó gyerek, nem sír és nem jellemzi semmilyen sztárallűr. Mivel tűzoltóként úgynevezett 24/48-as rendben dolgozom, így egy munkanap után kettőt otthon, a családommal tudok tölteni. Ami pedig az extrém sportot illeti: számomra is meglepő, hol tartok most, talán sohasem volt a jelenlegihez fogható alaperőm. Kicsit érettebb lett a testem – a többiektől hallottam, hogy harminc felett szintet ugrik az ember – és olyan állapotban érzem magam, mint a tavalyi szezon közepén. Amennyiben erre még húsz százalékot sikerül rápakolnom, akkor életem legjobb formájába kerülök. Skandináviában most úgy mínusz 30 fok van, így nagy kihívás vár rám. Néztem a nevezési listát, komoly gárdát toboroztak, az Egyesült Államoktól Új-Zélandig mindenhonnan utaznak majd lappföldre. Kíváncsian várom a túrát, imádom a havas tájakat. Izgatottan várom április utolsó hétvégéjét is, hiszen ekkor Magyarországon látjuk vendégül a világ legjobb erősembereit.