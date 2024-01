„Tele vagyunk izgalommal és a semmittevés megdöbbentő fáradtságával – írta a marokkói Tenger felé tartó hajójukról Halmi István, a miskolci Miracle Africa HGD csapat vezetője. – Na jó, persze, az a stressz, amit az indulás, majd a navigátorunk elvesztése okozott, az már maga is fárasztó, ráadásul nem kicsit. Figyelve a híreket, a francia gazda demonstrációkról, felértékelődött a hosszú kompozás választása. A komp út viszont hosszú, két nap, de ahogy közeledik a kikötés, az itt lévőkben is érezhetően nő a feszültség. Az itinert olvasgatom, már vagy harmadjára. Valahogy egyre újabb részletek derülnek ki. Meg egyre váratlanabbak és nehezebbek. De szerintem Daubek Bencével megoldunk mindent.

Egyedüli sofőrként az autóban, néha kimondottan hosszúnak tűnik ez a 9200 kilométer, még úgy is, hogy most majd 2000 kilométert szó szerint megúsztunk. Már látjuk, érezzük, hogy mennyire klassz döntést hoztunk, hiszen a mezőny fele most éppen Franciaországban dugózik. Ráadásul már most többen lerobbantak, technikai problémákkal küzdenek, de a mi Mercink – sponzored by Mercedes-Benz Miskolc – jön, megy, teszi a dolgát.”

Az egység, mint ismeretes, a 4x4-es túra kategóriában versenyez.

A képen: kilátás a Földközi-tengeren közlekedő hajó egyik kabinjának ablakából Fotó: olvasónk