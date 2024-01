30 esztendős spanyol játékos leigazolását jelentette be kedden a Mezőkövesd Zsóry FC élvonalbeli labdarúgó csapata. Az ibériai jobbszélső, Jairo Samperio Bustara nem ismeretlen a honi futballberkekben, ugyanis 2022. augusztusa, illetve 2023. június 27-e között a Budapest Honvéd játékosa volt, és 17 NB I-es találkozón 4 gólt szerzett. A középpályás korábban a Sevilla és a Las Palmas csapatában is szerepelt, ám légióskodott Németországban is, az 1.FSV Mainz 05-nél, valamint Hamburger SV-nél, ugyanakkor tavaly nyár óta nem volt csapata. Samperio a mezőkövesdiek ötödik téli igazolása Bőle Lukács, Szolgai Máté, Szilágyi Szabolcs, illetve Lucas Hedlund után.