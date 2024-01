A Tokaji Ferenc Gimnázium sportcsarnoka az elmúlt hétvégén adott otthont az Észak-Földgép tornájának, amely már kinőtte az intézményt és vármegyénk keleti kapuját is.



Három napos lesz

– Odakint repkedtek a mínuszok, a komplexumban azonban mindenki trikóban élvezte a „nyarat” – kezdte Borbély Patrik főszervező, majd hozzátette: – Imponáló számokat produkáltunk a két nap alatt: 5 régió, 20 település, 28 együttes, 400 játékos, 4 hajdani NB I-es labdarúgó, legalább 20 NB II-es és NB III-as csapattag, 56 meccs, 20 óra gurigázás, 3 játékvezető, 5x2 méteres kapuk, 5+1-es mezőnyök, 2x200 néző, sok 100 palack frissítő, 20 támogató, 500 ezer forint díjazás, 30 ajándékcsomag és 2 díszvendég: Posta György polgármester, valamint ifj. Hubert András, a névadó cég tulajdonosa. Azt gondoltuk, hogy sikerünk lesz, de azt nem, hogy ekkora érdeklődés fogadja a rendezvényünket.



Arról, hogy mi lesz jövőre, Major László társfőszervező beszélt:

– Már most eldöntöttük, hogy szintet lépünk és nagyot ugrunk előre. Három napossá fejlesztjük az eseményt, pénteken kezdünk majd a Tokaji Ferenc Gimnáziumban és vasárnap este tartjuk az eredményhirdetést és a díjkiosztást, ráadásul pedig, ha már lúd, legyen kövér alapon a 28 gárdát felemeljük 32-re, vagy 36-ra.

A Borbély-Major duó végül azt is bejelentette, hogy február 10-én, szombaton 3+1-es formájú tornát tartanak az eredményes teqballjáról is híres Bodrogkeresztúrban. KT



A képen: a tokaji torna szervezői: Major László és Borbély Patrik Fotó: KT