A Magyar Kupa végküzdelmei miatt több napig szünetelt a „forgalom” az Erste Ligában. A Macikra rá is fért a szusszanásnyi szünet, hiszen erdélyi túrát teljesítettek és a várakozáson felüli szereplésükkel öt pontot gyűjtöttek a három találkozójukon. Az alapszakasz hajrájához közeledve ezen a héten három mérkőzés vár rájuk: a 34. forduló keretében kedden 18 óra 30 perctől az Újpesti TE gárdáját látják vendégül a népkerti jégcsarnokban, majd pénteken szintén 18 óra 30 perctől a Corona Brasov vendégeskedik vármegyénk székhelyén, míg február 4-án, vasárnap újra 18 óra 30 perces kezdéssel a Debreceni EAC vendégei lesznek Szirányiék – és ezzel ér véget a 36 fordulóra tervezett első, meglehetősen hosszúra nyúlt első kör.

Egy fokozattal feljebb

– Az erdélyi túránk után volt egy hetünk mérkőzés nélkül, most pedig örülünk neki, hogy ismét hazai pályán játszhatunk – kezdte Steve Kasper, a piros-fehérek kanadai nemzetiségű, 63. évében lévő vezetőedzője, majd így folytatta: – Személy szerint az is boldogít minket, hogy a mögöttünk hagyott napokban egy-egy cseh kapussal és amerikai csatárral bővült a keretünk, továbbá reményeink szerint már Kuleshov és Lövei visszatérésére sem kell sokat várnunk, így bővül a választási lehetőségünk. Szeptember végétől rajtolva szép „lassan” elérkezünk az alapszakasz hajrájához, hamarosan már mindegyik alakulat play-off üzemmódba kapcsol. Nekünk is az a feladatunk, hogy egy fokozattal feljebb lépjünk és még jobbak legyünk, mint az eddigiek során voltunk. Ennek jegyében a három fellépésünkből a lehető legtöbbet akarjuk kihozni, közben pedig természetesen ki akarjuk szolgálni a szép számú közönségünk igényeit is.