A Diósgyőri VTK labdarúgócsapata szombaton 17.30-tól a Debreceni VSC vendégeként, az NB I 18. fordulója keretében kezdi a tavaszt. A DVTK összesen öt felkészülési meccset játszottak, mindet a spanyolországi edzőtáborozás során – ahonnan a 13 napos kint töltött időszak után, a múlt héten pénteken érkeztek haza –, de ezeken nem sikerült nyerni, négy döntetlen mellett egy vereséget szenvedtek. Ellenfeleik között négy erős csapat volt, a dán Aarhus elleni 3-3, a svéd Hammarby elleni 0-0 és a szerb Topolya SC elleni 1-1, valamint a kanadai Vancouver Whitecaps-szal szembeni 1-0-s vereség mellett, a negyedosztályú spanyol Estepona ellen 1-1-es döntetlenre végeztek.

Huszonnyolc

Az edzőtáborban összesen 28 labdarúgóval dolgozott Kuznyecov Szergej vezetőedző.

Ugyanis két támadó játékjogát NB I-es riválisainak értékesítette a DVTK, Lukács Dánielt a Kecskeméti TE, a bosnyák, horvát kettős állampolgárságú Marin Jurinát az MTK Budapest vitte el, meg nem nevezett összegekért, előbbi 200-300 ezer Euró, utóbbi 100-200 ezer Euró körül kelhetett el. A keletkezett bevételnek egy kis részét fordították erősítésre, ugyanis a négy új fiú közül a 19 éves kapusért, Tóth Balázsért, aki az NB II-es Kolorcity Kazincbarcika SC-tól érkezett, biztos, hogy fizetni kellett 10-20 ezer Eurót, de a két 27 esztendős belső védő közül, a dán Marco Lund lejárt szerződésűként érkezett a svéd Norköppingtől, és valószínűleg a cseh Ondrej Baco távozása elé sem gördítettek akadályt a Hapoel Jerusalemnél, mert már csak egy fél év volt hátra a szerződéséből az izraelieknél korábban a csapatkapitányi karszalagot is viselő, a tavalyi ősszel sérülése miatt alig játszott futballistának. A negyedik új fiú, a 28 éves román támadó középpályás, Doru Popadiuc, aki az FC Universitatea Cluj gárdájától érkezett, a román sajtóban megjelent hírek szerint transzferdíj nélkül lett a diósgyőriek játékosa.

Érdekesség, hogy mind a négy új labdarúgó szerepelt hazája utánpótlás válogatottjaiban, ami azt feltételezi, hogy új játékosok keresésénél ez a minimum szint a DVTK-nál.

Tizenévesek

A DVTK a spanyolországi edzőtáborában öt, a diósgyőri utánpótlásból érkezett tizenéves fiatal is részt vett, a kapus Dojcsák Bence mellett, Demeter Milán, Kuznyecov Dániel, Szamosi Ádám és Szőke Áron, ugyanakkor az élő szerződéssel rendelkezők ugyanennyien lemaradtak az Ibériai-félszigetre indult repülőgépről.

Bárdos Bence azért, mert sérüléssel bajlódik (legutóbb október 28-án lépett pályára, és rehabilitációját követően valószínűleg márciusban térhet vissza a pályára), a horvát Karlo Sentic, a gaboni Jérémie Obounet, a bolgár Bozhidar Chorbadzhiyski, a szerb, magyar Branislav Danilovic pedig kereten túli lett, tulajdonképpen szabadlistára került. Közülük ketten már távoztak, Obounet a szlovák FC Kosicéhez került kölcsönbe, Sentic pedig, akit tavaly nyáron egy évre vettek kölcsön a horvát Hajduk Splittől a diósgyőriek, visszakerült a játékjogát birtokló sportszervezethez.

Danilovic – aki a keret negyedik kapusának számít, mivel Bánhegyi Bogdánt a DVTK ,,visszarendelte” a Kolorcity Kazincbarcika SC-től – távozására kisebb az esély, neki csak fél éve van hátra a szerződéséből, Chorbadzhiyskinek – akinek a transfermarkt.com oldal szerint szintén fél évig él még a szerződése a DVTK-val – viszont igyekszik új csapatot találni az ügynöke.

Támadó

A diósgyőriek kerete azonban nem csak utóbbi két labdarúgó esetleges távozásával változhat, hanem több ok miatt is.

A február 14-én éjfélkor lejáró átigazolási időszak végéig még egy támadó érkezhet az elől – Lukács D. és Jurina távozásával – meggyengült, létszámában lecsökkent DVTK-hoz, ha sikerülne találni olyat, aki szakmailag és anyagi ételemben is megfelelő. Az ügy sikerét nehezíti, hogy a gólerős, kreatív játékosok szinte kivétel nélkül élő szerződéssel rendelkeznek, és kérdéses, hogy a klubvezetés partner-e abban, hogy a játékosok eladásból befolyt összeget a keret erősítésére fordítsák.

Mindezek mellett van néhány labdarúgó, akinek az idén június 30-án lejár a szerződése, és mivel a DVTK nem hosszabbított velük, így az év elejétől szabadon tárgyalhatnak jövőjükről más klubokkal. Az őszi alapcsapat két magyarja is ilyen. Gera Dániellel kapcsolatban már napvilágot látott, hogy egy orosz klub szívesen látná, és ilyen helyzetben annak is van realitása, hogy ha nagyon kell nekik, akkor már most felajánlanak érte egy kis pénzt, mondjuk 50-100 ezer Eurót, hogy hamarabb vihessék. Úgy tudni, hogy Holdampf Gergely is hasonló cipőben jár, olyan értelemben, hogy neki is kifutóban van a szerződése, de vele kapcsolatban egyelőre nem derült ki, hogy hol folytathatja, ha a Diósgyőrben a következő szezontól nem számolnak vele.

A DVTK kerete jelentős változásokon ment keresztül amióta Kuznyecov Szergej a vezetőedző, 2022. augusztus végi érkezéséhez képest – nem számítva Danilovicot, akire deklaráltan nem számít – már csak hét olyan játékos van a piros-fehérek keretében, mind magyar (Bárdos, Bényei, Bokros, Csirmaz, Holdampf, Jurek Szatmári), akik akkor is itt voltak, amikor először lépett az öltözőbe a Diósgyőr jelenlegi szakvezetője. Érdekesség, hogy a mostani keretből a magyaron kívül további 16 ország útleveleit lehet összeszedni a játékoskeret tagjaitól.

A DVTK keretéről Távozott: Lukács Dániel (Kecskeméti TE), Marin Jurina (bosnyák, horvát, MTK Budapest), Karlo Sentic (horvát, Hajduk Split, kölcsönből vissza), Jérémie Obounet (gaboni, FC Kosice, kölcsönbe). Szabadlistás kerettag: Bozhidar Chorbadzhiyski (bolgár), Branislav Danilovic (szerb, magyar). Érkezett: Tóth Balázs (Kolorcity Kazincbarcika SC), Marco Lund (dán, Norköpping), Ondrej Baco (cseh, Hapoel Jurusalem), Doru Popadiuc (román, FC Universitatea Cluj). A keret tagja maradt: Artem Odyntsov (ukrán), Bánhegyi Bogdán, Bárdos Bence, Farkas Dániel (szerb, magyar), Bokros Szilárd, Csirmaz István, Bitok Stephen (nigériai), Szatmári Csaba, Gera Dániel, Holdampf Gergő, Jurek Gábor, Bényei Ágoston, Vladislav Klimovich (fehérorosz), Alexander Vallejo (spanyol), Elton Acolatse (ghánai, holland), Bright Edomwonyi (nigériai), Francisco Feuillassier (argentin, spanyol), Argyris Kampetsis (görög), Pernambuco (brazil), Rudi Pozeg Vancas (szlovén).