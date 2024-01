A Diósgyőri VTK labdarúgócsapata a 2023/24-es évad első részében, az őszi idényben, az NB I-ben, 17 fordulót követően a 7. helyen áll. A piros-fehérek 24 pontot gyűjtöttek eddig, és távolabb vannak a 11., vagyis kieső helytől (9 egységre), mint a dobogó 3. fokától (6 pontra). Ez utóbbi nemzetközi kupás szereplést ér, ám az európai színtérre nem csak jó bajnoki helyezéssel, hanem a Magyar Kupa megnyerésével is ki lehet jutni. Az előző két évadban a másodosztályban szerepelt diósgyőri együttes a kupavasat is a tűzben tartja még (a nyolcaddöntőt a Zalaegerszegi TE FC ellen vívják hazai környezetben, és ha sikert érnek el, onnan ,,már csak” három győzelemre van a kupagyőzelem).

A kupában eddig két idegenbeli mérkőzést nyert a DVTK – az NB III-as III. kerületi TVE és az NB II-es BFC Siófok csapatait búcsúztatták –, a bajnokságban pedig 7 alkalommal győztek, a 3 döntetlen és a 7 vereség mellett.

A DVTK a bajnoki rajt előtt, illetve a nyári átigazolási időszak végéig 15 labdarúgóval frissítette a keretét, az érkezettek között mindössze egy magyar játékos volt, Csatári Gergő, aki az NB II-es KC Kazincbarcikai SC-től, kölcsönből érkezett vissza, míg a távozó oldalra 12+1 labdarúgó neve került fel. A plusz egy, a francia, olasz belső védő, Julien Célestine, aki két mindössze két hónapig volt a DVTK labdarúgója, július 1-jétől augusztus 31-ig élt a szerződése, és csak felkészülési meccsen lépett pályára a piros-fehéreknél. A 26 éves légiós két bajnokin is bevetésre várt a kispadon, és vele együtt összesen 31 olyan labdarúgó van, akit az őszi 17 bajnoki során valamelyik meccsre nevezett Kuznyecov Szergej vezetőedző.

Kapusok

A DVTK őszi NB I-es meccsein négy kapus kapott ilyen, vagy olyan bizalmat, közülük ketten állhattak a gólvonalra, a horvát állampolgárságú Karlo Sentic és az ukrán Artem Odyntsov, míg hálóőrök másik fele, a korelnök, a 35 éves, szerb-magyar cerberus, Branislav Danilovic, és az ifjú, 19 esztendős Bánhegyi Bogdán csak a padra fért oda néhány alkalommal.

A négy kapus mellett további 27 mezőnyjátékos neve került be az ősz során legalább egy meccs erejéig valamelyik, DVTK által játszott bajnoki jegyzőkönyvébe. Őket négy csoportba lehet sorolni.

Máshol boldogulók

Az egyikbe a máshol boldogulókat, a szezon közben távozott, illetve a nulla perces játékosokat lehet tenni. Közéjük tartozik a már említett, két hónapos diósgyőri ,,karriert futott” Célestin, illetve Csatári Gergő, akit a ,,kikölcsönzés” után, nyáron Barcikáról rendeltek vissza Diósgyőrbe, ám őszre ismét az NB II-es csapatba épült be. A 18 éves barcikai, diósgyőri nevelésű Demeter Milán is odafért egyszer a kispadra (a Debreceni VSC ellen), ám a középpályás az ősz folyamán csak az NB III-as DVTK tartalékban jutott bajnoki meccsekhez. Az idén januárban megszerzett, az NB II-es menetelés során szerephez jutott két labdarúgó is a padot koptatta a mostani idény elején, ezért Medgyes Sinan a Zalaegerszegi TE FC-hez szerződött, Lőrinczy Attila, – akinek az ötök közül legalább egy meccs, illetve annak 8 perce jutott – a Budapest Honvéd játékosa lett.

Perememberek

Egy másik csoportba azok a perememberek tartoznak, akik alig játszottak, az őszi percszámuk nem éri el négy meccses időtartamot (360 percet), és akiknek a távozása nem igazán fájna a Diósgyőrnek. Közülük a bosnyák, horvát Marin Jurina novemberben térdműtéten esett át, ám előtte sem sikerült gyökeret vernie a csapatban, az első 10 fordulóban csak egyszer volt kezdő, akkor sem játszotta végig a meccset, valamint hat alkalommal volt csere, és összesen egy gólt szerzett. A szintén csatár, a görög Argytis Kampetsis sem volt mindig egészséges az ősszel, és szintén csak egyszer volt kezdő, és ő sem játszott végig egy bajnokit sem, ám ő eggyel több meccsen, vagyis 8-szor jutott szóhoz, a kapuba viszont nem talált be. Az ugyancsak támadó, a gaboni Jérémie Obounet 7 mérkőzésen a pályán eltöltött 136 perce a ,,szinte semmihez” közelít, gólt neki sem sikerült szereznie. Van még három védő, a jobb oldaliként számon tartott Csirmaz István, aki egyszer kapott bizalmat 33 percre, illetve Farkas Dániel, aki négyszer, de a Fehérvár FC elleni becserélését követő kiállítása miatt – a jelek szerint – elveszítette edzője bizalmát. Érdekesség, hogy ezt megelőzően Farkas D. az első három fordulóban játszott kezdőként, ám sérülését követően, kényszerből a támadó Gera Dánielből csinált jobb oldali védőt Kuznyecov Szergej, és azóta is kitart utóbbi játékos mellett. A hatodik olyan focista, akinek a távozása nem fájna a Diósgyőrnek, az Bokros Szilárd, hiszen csak háromszor volt csere, és mindössze 71 percet játszott. A 23 éves, jobb lábas focista, aki középpályásnak érkezett Diósgyőrbe, de végül egy hiányposzton, bal oldali védőként szerepelt, 2021-től a DVTK játékosa, úgy, hogy először egy évig kölcsönben játszott az NB II-es együttesben, majd annak ellenére, hogy nem marasztalták, és 2022 nyarán az akkori diósgyőri szakvezető, Dragan Vukmir nem számolt vele, mégis szerződést kapott Diósgyőrben, így a Puskás AFC-től végleg a piros-fehérekhez került. Az idén nyáron pedig annyira jónak látták a 2022/23-as évadban, az NB II-ben nyújtott teljesítményét, hogy szerződést hosszabbítottak vele.

Elengedhetetlenek

A harmadik csoportba tartozik az a két fiatal, akik az ,,elengedhetetlen” kategóriát jelentik. Jurek Gábor és Bényei Ágoston szerepeltetése azért lehetne fontos, mert ezzel a Magyar Labdarúgó Szövetségtől prémiumhoz jutna a klub. Más kérdés, hogy a fiatal perceket tekintve a 12 csapatos élvonalban a piros-fehérek az utolsó előtti, 11. helyen állnak a 405 percükkel, csak a Fehérvár FC-t előzik meg ebben a rangsorban.

Sok percesek és ígéret

A negyedik halmazba azokat a diósgyőri labdarúgókat sorolhatjuk, akik sok időt töltöttek el a pályán az ősszel, továbbá egy ígéretes játékost. Vannak közöttük olyanok, akiket a jelek szerint kifejezetten kedvel Kuznyecov edző, a már említett Gera mellett Holdampf Gergő, a szlovén Rudi Pozeg Vancas, a spanyol Alexander Vallejo, a nigériai Bright Edomwonyi, a szintén nigériai Bitok Stephen, és nem utolsósorban Bárdos Bence említhető így. Rajtuk kívül a későn érkezett, és sérülése miatt eddig keveset játszott argentin, spanyol Francisco Feuillassier is benne van a pikszisben, illetve a ghánai, holland Elton Acolatse szintén, de a brazil Pernambuco, a fehérorosz Vladislav Klimovich, és Lukács Dániel is hellyel-közzel elégedett lehet az ősszel kapott lehetőségét illetően. Két belső védő, Szatmári Csaba és a bolgár Bozhidar Chorbadzhiyski viszont aligha várja felhőtlenül a tavaszt, azok után, hogy a DVTK sportigazgatója, dr. Bajusz Endre kinyilatkoztatta: feltett szándékuk, hogy középső védőt igazolnak.