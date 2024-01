Negyedmillió nevezés érkezett az ország legnagyobb tanulmányi versenye, a diákolimpia tavalyi versenysorozatára, amelyen a résztvevők átlagosan 2 sportágban indultak el. A nevezési csúcsot Borsod-Abaúj Zemplén vármegye tartja, Pest vármegye és Budapest előtt, sportágakat tekintve pedig továbbra is az atlétika a legnépszerűbb a labdarúgás és a kézilabda előtt. A 27 sportági országos döntőre 18 ezren jutottak el, ahol összesen 4327 érmet osztott ki az MDSZ.

A szervezet idén is elismerésben részesítette azokat a pedagógusokat és intézményeket, akik kimagasló eredményeket értek el a versenysorozatban. Az ünnepségen dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, dr. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, Krizsán Xénia világbajnoki negyedik helyezett hétpróbázó atléta, valamint Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke adták át az elismeréseket.

Összesen négy kategóriában kerültek díjazásra a legjobbak. A legeredményesebb vármegyei, illetve budapesti testnevelő díját azok a pedagógusok vehették át, akik tanítványaikkal a legeredményesebbek voltak az országos döntőkön. Minden vármegyéből és a fővárosból is egy-egy pedagógus kapott jutalmat. A legeredményesebb iskola elismerés odaítélésénél szintén az elért eredmény volt a mérvadó. Ebben a kategóriában az általános-, közép- és a kis iskolák között is a három-három legjobbat jutalmazták. A diákolimpia és az MDSZ média-együttműködő partnere, a Nemzeti Sport további különdíjjal jutalmazta a legeredményesebb iskolákat.

A pedagógusok sikeres ösztönző, lelkesítő munkáját mutatja, hogy az adott intézményi létszámhoz képest milyen arányban vesznek részt a diákok a versenyeken. Ezt a motiváló tevékenységet ismeri el a Legaktívabb iskola díj, amelyet három-három általános és középiskola kapott meg. Egy-egy sportesemény hangulatán nagyban visszatükröződik a szervezők lelkesedése, sport iránti szeretete. Az elhivatottság jutalma pedig a magas látogatottság és az elégedett résztvevők mellett a 2022/2023. tanév diákolimpiai rendezvénye díj, amely elismerésben idén is három rendező szervezet részesült.

Az MDSZ elnöke megköszönte valamennyi pedagógus, iskola, és rendező szervezet együttműködését, továbbá a hátteret biztosító minisztériumok támogatását: „A versenyző gyerekek mellett a Diákolimpia® legfontosabb szereplői a felkészítő pedagógusok. Nem lehetünk eléggé hálásak nekik, hogy alapfeladataikon túl mennyi időt, energiát fordítanak tanítványaik versenyeztetésére” – emelte ki Balogh Gábor. – Szeretném emellett megköszönni a HM Sportért felelős államtitkárság támogatását, és nagyon köszönöm belügyminiszter úr kiemelt figyelmét is, akinek személyes kezdeményezésére a legeredményesebb pedagógusokat és iskolákat idén már nemcsak országos, hanem megyei szinten is díjjal jutalmazzuk, elismerve ezzel áldozatos munkájukat.”

A Diákolimpián részt vevő iskolák pénzügyi támogatására vonatkozóan Maruzsa Zoltán államtitkár kijelentette, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is rendelkezésre áll a keret. Hajnal Gabriella KK-elnökasszony pedig megerősítette, hogy a versenyen való részvételhez kapcsolódó költségeket a Klebersberg Központ továbbra is folytatólagosan megtéríti az intézményeknek.

A díjazottak

A tanév legeredményesebb vármegyei/budapesti diákolimpia testnevelője:

Borsod-Abaúj-Zemplén: Tóthné Szepesi Éva (Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája).

A tanév legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intézménye

Az általános iskolák versenyében

1. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Miskolc)

2. Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola (Vas vármegye, Szombathely)

3. Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Kazincbarcika)

A legaktívabb iskola kategória nyertesei

Az általános iskolák versenyében

1. Csobaji Általános Iskola (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Csobaj)

2. Dencsháza-Hobol Általános Iskola (Baranya vármegye, Hobol)

3. Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Hejőkeresztúr)

A középiskolák versenyében

1. Tatabányai SZC Kultsár István Technikum és Szakgimnázium (Komárom-Esztergom vármegye, Komárom)

2. Diósgyőri Gimnázium (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Miskolc)

3. Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium (Veszprém vármegye, Veszprém)

A képen: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei díjazottak Fotó: olvasónk