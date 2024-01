David Bartos korábban 9 évig volt tagja az EBEL-ben szereplő Orli Znojmo csapatának, ahol összesen 483 osztrák bajnoki mérkőzésen lépett jégre. A 32 esztendős center a szezon végéig szóló szerződést írt alá Miskolcon és a csapat erdélyi túráján már be is mutatkozhat a DVTK Jegesmedvék mezében.

A csehországi Znojmo városában született David Bartos az utánpótlásban eltöltött évei során HC Hradec Kralove csapataiban szerepelt. Az U20-as korosztályhoz érve visszatért szülővárosa együttesébe és a 2010/2011-es szezon során cseh U20-as bajnoki címet nyert csapatának harmadik legjobb pontszerzőjeként. Az Orli Znojmo 2011-ben csatlakozott az osztrák bázisú jégkorong ligához, akkori nevén EBEL-hez. David Bartoš az évek során egyre meghatározóbb szerepet kapott a klubnál, amely egy idényt leszámítva minden évben bejutott a rájátszásba. A 2015/2016-os évadban 40 ponttal segítette az EBEL döntőig menetelő Znojmót, így a következő szezon során a Bajnokok Ligájában is jégre léphetett. Az osztrák bajnokságot figyelemmel követő magyar jégkorong szurkolóknak ismerős lehet a neve, hiszen Székesfehérváron több alkalommal is játszott a Fehárvár AV19 ellen. Összesen 9 idényen át erősítette a Znojmo gárdáját, a 2018/2019-es évadban pedig a csapatkapitányi C betűt is a mezén viselhette. A jelenleg 32 esztendős center a legutóbbi négy szezon során hazája másodosztályában szerepelt, a 2022/2023-as idényben a legtöbb gólpasszt jegyezte a ligában. A napokban aláírta a szezon végéig szóló szerződését Miskolcon, kedden már részt is vett a DVTK Jegesmedvék edzésén, a csapat erdélyi túrájának első állomásán pedig be is mutatkozhat a piros-fehérek 10-es mezszámában.



Névjegy

David Bartos

Születési hely: Znojmo, Csehország

Születési idő: 1991. október 11.

Súly: 80 kg

Magasság: 185 cm

Poszt: csatár/center

Mezszám: 10



Pályafutása

2023/2024 DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2023/2024 HC Dukla Jihlava (Cseh. 2. liga)

2022/2023 Draci Šumperk (Cseh. 2. liga)

2021/2022 HC Frýdek-Místek (Cseh. 2. liga)

2020/2021 LHK Jestřábi Prostějov (Cseh. 2. liga)

2010-2020 Orli Znojmo (EBEL)

2009/2011 Orli Znojmo U20

2008/2009 HC Znojemsti Orli U20

2007/2008 HC Hradec Králové U20