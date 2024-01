„Áprilisban leszek tizenkilenc éves, már csak ezért is meglepett az elismerés, amelyet az általam nyújtott teljesítményem alapján kaptam – kezdte a putnoki Gutyán Dániel, majd hozzátette: – Jobb oldali védőként játszottam a Sajóvölgye Focisuliban, de nem voltam elég tehetséges..., szóval hamar befejeztem. Kétezerhúszban vizsgáztam és azért lettem asszisztens, mert a személyiségemhez és az alacsony testalkatomhoz a lengetés illik. A vármegyei elitben harminc, a második osztályban pedig vagy száz mérkőzésem volt már.”



A földön marad

Gutyán Dániel ezután így folytatta: „A szűkebb pátriánkban működött és működő zászlósok közül Márkus Péter, Márkus Tamás és dr. Varga Zsolt a példaképem. Természetesen én is szeretnék eljutni az élvonalba, aztán szerepel az álmaim között a FIFA-kerettagság, de újdonsült felnőttként a talajon maradok: először az NB III-as kerettagságot kell kiharcolnom. Időm van, hiszen csak jövőre végzek az ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnáziumban, ahol most angol nyelvvizsgára készülök. Továbbtanulási vágyakat is dédelgetek, pillanatnyilag úgy gondolom, hogy a Testnevelési Egyetem egyik karának valamelyik szakára jelentkezem majd.” KT



A képen: az évzáró-évnyitó bálban Márkus Tamás (balról) adta át Gutyán Dániel díjait Fotó: Vajda János