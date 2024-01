A Nobel-dékedíjas Nelson Mandela híres gondolatával kezdődött a Sub Rosa Caféban hétfő délben tartott sajtótájékoztató: „A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot”. Ezzel az eszmeiséggel vág neki a miskolci egység a 9200 kilométeres afrikai útnak és ezt annak jegyében teszi, hogy adományokat és segítséget vigyen a helyben élő rászoruló gyermekeknek.

Óriási próbatétel

– Régóta ismerem Halmi Istvánt, aki az álmait mindig megvalósítja, ezért városvezetőként örömmel álltam a csapata mellé – kezdte Veres Pál, Miskolc polgármestere, majd így folytatta: – A trió nagy feladatra vállalkozik: a gigászi sportteljesítményen túl karitatív tevékenységet végez, önzetlenül segítséget nyújt, megannyi adományt, oktatási anyagot és ajándékot visz az ottani kicsiknek. Kívánom, hogy küldetésük teljesítése után balesetmentesen, épségben és egészségben térjenek haza.

A Bamako Rally embert és technikát próbára tévő viadal, amelyről Halmi István – aki Garamvölgyi Zoltánnal együtt pilóta lesz – így beszélt:

– Húsz éves vágyamat valósítom meg ezzel a túrával. Az indulás gondolatát régen dédelgettem már, de mindig voltak fontosabb dolgok az életemben. Most azonban, az időt, a pénzt, a paripát és a fegyvert is felfaló előkészületeink után nekivágunk. Szükségem volt társakra, szerelőre, autóra, támogatókra és nagy öröm, hogy mindezek összejöttek. Mercedes márkájú terepjáróval kelünk útra: január 24-én indulunk és három napos maratonnal kezdünk. Az olaszországi Genovából komppal hajózunk Marokkóba, a második start helyszínére, ahonnan február 15-én futunk majd be Sierra Leonéba, végül a terveink szerint február 18-án repülünk haza.

Tisztelegnek

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a majd „leharcolt” járművük sorsa, Halmi István így felelt:

– Vagy elajándékozzuk, vagy eladjuk. Szívem szerint az előbbit akarom választani, úgy tervezem, hogy a kocsival a Magbondoline faluban lévő Torday Emil Általános Iskolát támogatjuk, ezzel tisztelgünk a nagy magyar Afrika kutató emléke előtt. Mert küldetésünket nem öncélból és nem politikai alapon végezzük: a pici afrikai gyerekek életesélyeit akarjuk növelni azokkal a tárgyi adományokkal, melyeket a Miskolci Szakképzési Centrum állított össze. Kétezer fát is elültetünk és mire ezek megnőnek, felnőnek a kicsik is: nekik kell majd gondozniuk a csemetéket és majdani termésüket learatniuk.

Sátorban alszanak

Az akció vezetőjétől ezután megtudtuk: a Miracle Africa HGD csapat szerelője Daubek Bence lesz, valamint azt is, hogy sátorban és olyan helyeken alszanak majd, ahol áram sincs, a boltokat pedig még hírből sem ismerik.

– Mindhárman felvettünk pár oltást, például a sárgaláz, a hastífusz és a hepatitisz elleni vakcinát – folytatta Halmi István, aki hozzátette: – Felkészültünk a sivatagra, a homokra, a kőre, a szélre, de nem is ezektől félünk, hanem az étkezéstől. Sok pálinkát viszünk magunkkal, önvédelmi eszközök azonban nem lesznek nálunk, ezeket valamennyi országba tilos bevinni.