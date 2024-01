Tény, hogy 2022 után ismét három osztályban kerülnek megrendezésre a felnőtt bajnokságok. A legmagasabb szinten, a Veolia Hungarian Football League-re (HFL) az alábbi együttesek adtak be nevezést: Budapest Titans, Budapest Wolves, Rangers, Cowbells, Újpest Bulldogs, Győr Sharks. A csapatok öt alapszakaszi mérkőzést játszanak egy csoportban, három hazai- és két vendég mérkőzést lejátszva vagy fordítva, ezt követően alakul ki az alapszakaszi sorrend. Ezen mérkőzések után, az elődöntőkben az alapszakasz első helyezett fogadja alapszakaszi negyedik helyezettet 2024. július 6-án, az alapszakaszi második fogadja alapszakasz harmadik helyezettet 2024. július 7-én. A két elődöntő győztese játssza a Hungarian Bowl-t, a finálét.

A divízió I-ben, a másodosztályban vesz részt a Diósd Saints, a Crushers, a Cowbells II, a Dabas Sparks, a Guardians, a Tatabánya Mustangs, valamint a Budapest Titans II. A hét nevezett csapat egy csoportba kerül, mindenki hat mérkőzést vív majd meg, három idegenbeli, és három hazai találkozót. Az alapszakaszi mérkőzések után, az elődöntőkben az alapszakasz első helyezett fogadja alapszakaszi negyedik helyezettet 2024. június 29-én, az alapszakaszi második fogadja alapszakasz harmadik helyezettet 2024. június 30-án. A két elődöntő győztese játssza a Pannon Bowl-t, ennek az osztálynak a döntőjét.

A Redda-Futár divízió II.-ben, a harmadik vonal küzdelmeiben startol el a Budapest Wolves II, a Pécs Legioners, az Eger Heroes, a Győr Sharks II, a DEAC Gladiators, valamint a határon túli Cassovia Steelers. A csapatok öt alapszakaszi mérkőzést játszanak egy csoportban, három hazai- és két vendég mérkőzést lejátszva vagy fordítva. Ezt követően létrejön az alapszakaszi sorrend, melyet követően az elődöntőkben az alapszakasz első helyezett fogadja alapszakaszi negyedik helyezettet, alapszakaszi második fogadja alapszakasz harmadik helyezettet 2024. július 14-én. A két elődöntő győztese játssza a Duna Bowl-t, a finálét.

Elfogytak, emberileg

A felsorolásból kitűnik, hogy egyik sorozatba sem nevezett be a borsodi vármegyeszékhely reprezentása, a Borsod Bobcats. Amint az ismert, a ,,hiúzok" egy éve alakultak a két korábbi miskolci amerikaifutball csapat, a Miskolc Steelers, illetve a Miskolc Renegades fúziójából. A társaság képviselői 2023 januárjában elmondták, hogy egy teljesen új brand-et akarnak építeni, hogy mindenfajta kapcsolatra nyitottak, akár arra is, hogy valaki a névadó szponzoruk legyen. Akkor összeállítottak egy anyagot magukról, benne a víziójukat a jövőt illetően, a stratégiai terveket. A gárda beadta a nevezését a HFL-re, ahol 2023-ban, az alapszakaszban 9-6-ra megverték az FD Rangers-t, 26-21-re kikaptak a Budapest Titans-től, 49-0-ra veszítettek a Budapest Wolves-szel szemben, 34-6-ra alulmaradtak a Újpest Bulldogs vendégeként, 28-7-re múlták felül a Tatabánya Mustangs-t, míg a Football Armoury Cowbells 35-17-re bizonyult jobbnak náluk. Az elődöntőbe kerülésért, az úgynevezett wild card meccsen ismét a Cowbells-szel találkoztak, és a fővárosiak 49-14-es diadalt arattak, ami azt jelentette, hogy a Bobcats számára június 18-án befejeződött az idény.

– A csapat az előző szezon végére elfogyott mindenféle, de legfőképpen ember szempontból – nyilatkozta Venczel Tibor csapatvezető. – Voltak, akik befejezték a játékot, és voltak, akik elmentek máshová, Károly Máté, és Jónás Máté például a legmagasabban jegyzett magyar csapathoz, a Fehérvár Enthroners-hez, amely az európai ligában, az ELF-ben szerepel, úgyhogy az újjáépülés fázisában tartunk. A múlt ősszel csináltunk két toborzót, valamint már mennek az edzéseink, heti egy alkalommal, szerdánként 18 órától a szirmabesenyői általános iskola tornatermében, de ezt az edzésszámot februártól kettőre emeljük, és vélhetően a helyszín is változni fog. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik kipróbálnák a sportágat. Annak ellenére, hogy egyik osztályban sem leszünk ott, szeretnénk elindulni az egyetemi bajnokságban, remélhetőleg együttműködve a Miskolci Egyetemmel, ezt a sorozatot másodszor írták ki felsőfokú intézmények számára. Ide hat csapat nevezett, és igazából nem sok játéknap lesz. Az itteni játék – bízunk ebben – kellő alapot szolgáltat majd a fokozatos javuláshoz, hogy ez a csapat úgymond kinőjön, valamint a terv az is, hogy részt veszünk az ősszel sorra kerülő junior bajnokságban is.