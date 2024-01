A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata szerdán este Spanyolországban játszott Euroliga mérkőzést. A piros-fehérek az A-csoport 13. fordulójában a spanyol bajnok Valencia BC együttesétől kaptak ki, 84-59 (24-11, 15-22, 24-12, 21-14)-re, és a csütörtöki napjuk a hazautazás jegyében telt. Ennek során, a meccs másnapján, a diósgyőriek vezetőedzője, Völgyi Péter a következőket mondta a találkozóról:

– Sajnálatos, hogy elszalasztottuk ezt a lehetőséget, a győzelem esetleges megszerzését, főleg azok után, hogy a második negyedben visszajöttünk a meccsbe, nagy energiákat mozgósítottunk az indiszponált kezdés után, azt követően, hogy a meccs elején nagyon sok rossz döntést hoztunk védekezésben és támadásban is. Ám amikor a nagy felzárkózásban voltunk, finoman szólva is, a játékvezetők nem voltak velünk. Tudtuk, hogy a harmadik negyedet ismét nagy elánnal kezdi majd a hazai csapat, de ezt nem jól reagáltuk le, a felforgatott rotációnak és a fáradtságnak is volt ebben szerepe. Tanulni kell ebből a meccsből, mert pár héten belül hasonlóan mérkőzést kell játszani egy másik erős csapat ellen, sokkal nagyobb tétnél, a négy közé jutásért. Az biztos, hogy egy borzasztóan erős együttes otthonában maradtunk alul, a Valencia mostani kezdő ötösében három olyan játékos is volt, akik Miskolcon, amikor legyőztük őket, nem játszottak. Szerintem ebben az összetételében a spanyol bajnok az Euroliga megnyerésére is esélyes lenne, más kérdés, hogy lehet, a decemberi hullámvölgyük miatt, nem tudnak bejutni a rájátszásba. Mi egy picit fordított helyzetbe vagyunk hozzájuk képest, nekünk az érdemi dolgokat sikerült az előtt elérni, hogy belekerültünk volna egy nehezebb időszakba. Nekünk mostantól arra kell koncentrálnunk, hogy Albertirsán nyerni tudjunk szombaton, a Cegléd ellen, és, hogy a Fenerbahce elleni keddi, idegenbeli mérkőzésig összeszedjük magunkat.

A DVTK Hun-Therm csapatának 2023/24-es menetrendje

EL-selejtező, 1., szeptember 20. (szerda), 20.00: London Lions (angol) – DVTK Hun-Therm 48-63 (15-14, 11-17, 13-14, 9-18)

EL-selejtező, 2., szeptember 27. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – London Lions 72-73 (15-19, 14-14, 27-16, 16-24)

NB I, 1. forduló, szeptember 30. (szombat), 19.00: E.ON ELTE BEAC – DVTK Hun-Therm 51-78 (11-19, 15-20, 8-19, 17-20)

EL, 1. forduló, október 4. (szerda), 20.00: Lyon DLC ACVEL (francia) – DVTK Hun-Therm 57-67 (15-12, 17-23, 16-19, 9-13)

NB I, 2. forduló, október 7. (szombat), 17.00: DVTK Hun-Therm – BKG-PRIMA Natura Szigetszentmiklós 74-56 (16-21, 19-9, 22-19, 17-7)

EL, 2. forduló, október 11. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Casademont Zaragoza (spanyol) 66-63 (21-11, 17-16, 21-20, 7-16)

NB I, 3. forduló, október 14. (szombat), 17.00: DVTK Hun-Therm – VBW CEKK Cegléd 82-41 (21-13, 24-12, 15-10, 22-6)

EL, 3. forduló, október 18. (szerda), 20.00: Baretta Famila Schio (olasz) – DVTK Hun-Therm 55-59 (15-18, 11-9, 11-11, 18-21)

NB I, 4. forduló, október 21. (szombat), 17.00: DVTK Hun-Therm – NKA Universitas Pécs 83-82 (23-15, 20-24, 20-22, 20-21)

EL, 4. forduló, október 25. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – AZS UMCS Lublin (lengyel) 74-44 (19-19, 20-10, 12-8, 23-7)

EL, 5. forduló, október 31. (kedd), 18.15: ACS Sepsi SIC (romániai) – DVTK Hun-Therm 68-80 (20-20, 12-24, 20-20, 16-16)

NB I, 5. forduló, november 18. (szombat), 19.00: TFSE-MTK – DVTK Hun-Therm 50-55 (16-17, 9-16, 14-7, 11-15)

EL, 6. forduló, november 22. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Valencia BC (spanyol) 67-56 (20-12, 18-20, 14-9, 15-15)

NB I, 6. forduló, november 25. (szombat), 17.00: Vasas Akadémia – DVTK Hun-Therm 36-72 (16-17, 11-18, 2-21, 7-16)

EL, 7. forduló, november 29. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Fenerbahce (török) 64-81 (20-18, 17-29, 16-19, 11-15)

NB I, 7. forduló, december 3. (vasárnap), 17.30: DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr 97-72 (27-20, 22-13, 23-21, 25-18)

EL, 8. forduló, december 6. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Lyon DLC ACVEL 70-64 (18-11, 16-18, 15-19, 21-16)

NB I, 8. forduló, december 9. (szombat), 19.15: Sopron Basket – DVTK Hun-Therm 59-74 (22-22, 7-18, 14-15, 16-19)

EL, 9. forduló, december 13. (szerda), 20.00: Casademont Zaragoza – DVTK Hun-Therm 70-68 (17-12, 16-18, 12-11, 13-17, 12-10) – hosszabbítás után

NB I, 9. forduló, december 17. (vasárnap), 17.00: DVTK Hun-Therm – KSC Szekszárd 72-64 (15-13, 24-14, 19-18, 14-19)

EL, 10. forduló, december 20. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Baretta Famila Schio 73-69 (20-16, 25-16, 17-21, 11-16)

NB I, 10. forduló, január 6. (szombat), 17.00: DVTK Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC 78-45 (23-11, 19-12, 26-10, 10-12)

EL, 11. forduló, január 10. (szerda), 18.00: AZS UMCS Lublin – DVTK Hun-Therm 56-37 (17-10, 7-10, 18-9, 14-8)

NB I, 17. forduló, január 14. (vasárnap), 17.00: DVTK Hun-Therm – Sopron Basket 71-65 (13-20, 22-13, 19-19, 17-13)

EL, 12. forduló, január 18. (csütörtök), 18.00: DVTK Hun-Therm – ACS Sepsi SIC 72-54 (22-11, 12-23, 21-10, 17-10)

NB I, 11. forduló, január 20. (szombat), 18.00: BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós – DVTK Hun-Therm 48-85 (7-25, 20-24, 10-24, 11-12)

EL, 13. forduló, január 24. (szerda), 19.15.: Valencia BC – DVTK Hun-Therm 84-59 (24-11, 15-22, 24-12, 21-14)

NB I, 12. forduló, január 27. (szombat), 18.00: VBW CEKK Cegléd – DVTK Hun-Therm

EL, 14. forduló, január 30. (kedd), 17.00: Fenerbahce – DVTK Hun-Therm

NB I, 13. forduló, február 17. (szombat), 18.00: NKA Universitas Pécs – DVTK Hun-Therm

EL negyeddöntő, február 21. (szerda)

NB I, 14. forduló, február 24. (szombat), 17.00: DVTK Hun-Therm – TFSE-MTK

EL negyeddöntő, február 28. (szerda)

NB I, 15. forduló, március 2. (szombat), 17.00: DVTK Hun-Therm – Vasas Akadémia

EL negyeddöntő, március 6. (szerda) – ha szükséges

NB I, 16. forduló, március 9. (szombat), 17.00: Serco UNI Győr – DVTK Hun-Therm

MK negyeddöntő, március 13. (szerda), 18.00: DVTK-Hun-Therm – TFSE-MTK

MK négyes döntő, március 16-17. (szombat, vasárnap): – ha van továbbjutás a kupában

NB I, 18. forduló, március 23. (szombat), 18.00: KSC Szekszárd – DVTK Hun-Therm