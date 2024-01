Január 4. és 16. között Horvátországban rendezték meg az idei felnőtt férfi vízilabda Európa-bajnokságot, amelyen a magyar válogatott a negyedik helyet szerezte meg. A kontinensviadalra egy fiatal magyar együttes utazott el, a keretben volt Vismeg Zsombor, a Szolnoki Dózsa pólósa is, aki 2022 nyarán, hat szezon után igazolt el a PannErgy-MVLC-től a Tisza-partjára, ám a sportág alapjait a sárospataki Zempléni Vízilabda Klubban kezdte elsajátítani, 2009-től. A 20 esztendős játékos valamennyi, mind a hat Eb meccsen a vízben volt, s mivel korábban háromszor sapkát húzott nemzeti színekben, így összességében már 9-szeres válogatottnak mondhatja magát.

Gól a grúzoknak

– A hét végéig Budapesten vagyok, a munkát hétfőn, január 29-én kezdem el Szolnokon – mondta honlapunknak Vismeg Zsombor. – Azt az időt, amióta hazajöttünk Horvátországból, jórészt pihenéssel töltöttem, mert beteg lettem, köhögtem, magas lázam volt, de szerencsére most már jól érzem magam. Nagyon örülök annak, hogy megkaptam a lehetőséget az Európa-bajnokságon való részvételre, az elsőre, ami felnőtt korosztályú volt. Amikor Varga Zsolt szövetségi kapitány kihirdette a keretet, igazából nem volt semmilyen különösebb gondolatom, akkor, abban a pillanatban még a szolnoki történések voltak nálam a fókuszban, hogy az ottani edzéseket maradéktalanul megcsináljam. A tagság teljes mértékben azért nem lepett meg, ám természetesen jól esett. Ahogyan teltek a napok, és közeledett az Európa-bajnokság, úgy egyre izgatottabban vártam a bemutatkozást, szerettem volna megfelelni az elvárásnak, a legjobb tudásom szerint segíteni a csapatot. A helyszínen külön, négyszemközti beszélgetésem nem volt a szövetségi kapitánnyal, egy közös megbeszélés zajlott le, és kollektív célok hangoztak el. Az első, görögök elleni mérkőzésen sem nekem, sem a csapat nem ment igazából a játék, a második összecsapáson a grúzokkal csaptunk össze, és a második negyedben, egy megúszás után gólt tudtam dobni, ez lett az egyetlen találatom az Eb-n. Meccsről-meccsre tudtunk fejlődni, jómagam végig bekkeltem, a lövő pozíciókat mások játszották, Szolnokon azért kissé nagyobb szerepem van a támadásokban.

Büntetőpárbajban

Amikor arról kérdeztük Vismeg Zsombort, hogy melyik volt a legjobb, legemlékezetesebb mérkőzése, az alábbit emelte ki.

– A szerbekkel szembeni negyeddöntő – jelentette ki határozottan. – Összesen körülbelül másfél negyednyi időt voltam vízben, különleges érzés volt, azért is, mert ellenfelünknél hat olimpiai bajnok játszott. Nagyon készültünk rájuk, biztosak voltunk abban, hogy egy nagyon kemény csata elé nézünk. Szerintem minden szurkoló tisztában van azzal, hogy mi jellemzi a szerbeket, fizikálisan és technikai téren is rendkívül felkészültek. Rendkívül izgalmas volt a meccs, a hajrában tudtunk egyenlíteni, és a 10-10-es eredmény után, büntetőpárbajban győztünk.

A 2003-as születésű vízilabdázó egy-két rangos eseményen járt már utánpótlás korában, illetve érmeket is szerzett: Eb-bronzot az U17-es (2019, Tbiliszi), és az U19-es válogatottal (2022, Podgorica), valamint a nemzeti gárdával tavaly megnyerte az U20-as világbajnokságot a romániai Otopeniben.

– Az utánpótlás, és a felnőtt vízilabda más-más szint, nem összehasonlítható – jegyezte meg minderre a PannErgy-MVLC volt játékosa. – Utóbbi a csúcs, az Eb-n csupán egy-két olyan válogatott nem volt, nem lehetett, amely világ szinten számít, és nem európai. Mint már mondtam, nem volt könnyű felvenni a kellő ritmust, de idővel belejöttem, hozzászoktam. Azért a magyar OB I-es bajnokság a legjobbak közé tartozik, úgyhogy megfelelően felkészít bárkit egy Eb-re, vagy vb-re.

Ugyanolyan odaadással

Ahogyan azt írtuk, a kontinensviadalra egy fiatal összetételű csapat ment, míg a február 5. és 17. között Katarban sorra kerülő világbajnokságra egy nagyrészt más keret fog utazni. Vismeg Zsombor nélkül.

– Tisztában voltam azzal, hogy nekem az Eb-n szán szerepet a szövetségi kapitány – jelezte a Szolnoki Dózsával a szezon végéig szerződésben álló pólós. – Mint sportoló, természetesen azt mondom, jó lett volna a vébén is játszani, de még csak márciusban leszek 21 éves, úgyhogy, ha ugyanolyan odaadással, morállal készülök az elkövetkezendő időszakban is, akkor remélem, lesz alkalmam eljutni felnőtt világbajnokságra. Az Európa-bajnokság is egy óriási élmény, nagy lehetőség volt számomra, nincs okom panaszkodni, örülök, hogy megadatott. A következő lépcsőfok, amelyre szeretnék fellépni, az az olimpia felkészülési keretbe való bekerülés. Megteszek érte mindent, bár tudom, az idei ötkarikás játékokra való eljutás még nem biztos, hogy reális, mert olyan játékosok vannak előttem, akiket nehéz lenne kiszorítani. Egy feladatom van, dolgozni keményen, és bízni abban, hogy pár éven belül meghatározó tagja lehetek a válogatottnak.

Vismeg Zsombor egy üzenetet is megfogalmazott:

– A kis vízilabdás palántáknak talán példa az én pályafutásom, olyan értelemben, hogy láthatják, egy vidéki srác is messzire juthat. Ehhez kell sok, alázatosan elvégzett munka, szülői segítség, és az edzők szakmai támogatása. Mostanában belegondoltam, honnan is indultam, büszke vagyok arra, amit eddig elértem, hálás vagyok, és köszönöm mindenkinek, aki eddig segített, vagy ezután segíteni fog – zárta a beszélgetést. MI

BOXBA

A tények

Vízilabda Európa-bajnokság (2024, Horvátország), az élcsoport: 1. Spanyolország, 2. Horvátország, 3. Olaszország, 4. Magyarország, 5. Görögország, 6. Montenegró, 7. Szerbia, 8. Románia.